 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ekonomistler, düşük enflasyon oranları bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ekonomistler, düşük enflasyon oranları bekliyor

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP) tarafından yapılan bir ankete göre, dünya genelinde enflasyon beklentisi düşüş gösteriyor. Ankete katılan ekonomistler, bu yıl için enflasyon oranının yüzde 5'e, gelecek yıl için ise yüzde 5,2'den yüzde 5'e gerileyeceğini tahmin ediyor. Ancak bölgeye bağlı olarak enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olması bekleniyor. Batı Avrupa ve Kuzey Amerika için enflasyon beklentisi küresel ortalamanın altında kalırken, Güney Amerika ve Kuzey Afrika için ise küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ekonomistler, düşük enflasyon oranları bekliyor
05.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 16:59
Abone Ol

Dünyanın dört bir yanından ekonomistler, bu yıl için daha düşük enflasyon oranları bekliyor.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile İsviçre Ekonomi Politikası Enstitüsü (IWP), üç ayda bir gerçekleştirilen "Ekonomi Uzmanları Anketi"nin ocak ayı sonuçlarını yayımladı.

Ankete göre, bu yıl için üç ay önce yüzde 6 olan dünya genelinde enflasyon beklentisi, yüzde 5'e, gelecek yıl için ise 5,2'den yüzde 5'e geriledi.

Enflasyon oranının 2027 yılında ise yüzde 3,6'ya gerileyeceği tahmin edildi.

Ekonomistler, bölgeye bağlı olarak enflasyon oranlarında büyük farklılıklar olacağı tahmininde bulunuyorlar.

Bu yıl için enflasyon beklentisi Batı Avrupa için yüzde 3,1, Kuzey Amerika için yüzde 2,4 ile küresel ortalamanın oldukça altında kaldı. Buna karşın 2024 enflasyon beklentileri, Güney Amerika için 29,1, Kuzey Afrika için yüzde 45 ile küresel ortalamanın üzerinde bulunuyor.

Ekonomistler 2027 yılı için enflasyonun Batı Avrupa'da 2,1'e, Kuzey Amerika'da ise yüzde 2.4'e gerilemesini bekliyor.

Ifo Araştırmacısı Niklas Potrafke, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Geçen yıla kıyasla bu yıl için enflasyon beklentileri önemli ölçüde daha düşük." yorumunu yaptı.

Ankete 7-21 Aralık 2023'te 124 ülkeden 1431 ekonomist katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İsviçre, Ekonomi, Dünya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekonomistler, düşük enflasyon oranları bekliyor - Son Dakika


16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:52
El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:47
ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44
Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var

Son Dakika
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
15:44 Bingöl'de dönerci cinayeti! Dükkandan dışarı çağırıp kurşun yağdırdı
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta oyuncu Ayla Algan'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 17:30:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ekonomistler, düşük enflasyon oranları bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement