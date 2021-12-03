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Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi

03.12.2021 16:02
Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi

Hayvan mamalarına gelen zamlar ve yüksek KDV, hayvanseverleri bir hayli zorluyor. Sosyal medya üzerinden "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı yapan hayvanseverlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil oldu. İmamoğlu, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla kampanyayı destekledi.

Kedi ve köpek mamalarına son dönemde yapılan zamlar bir yana ihtiyaçların lüks tüketim olarak kabul edilmesi nedeniyle yüzde 18 KDV uygulaması hayvanseverleri bir hayli mutsuz etti.

HAYVANSEVERLERDEN SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Sosyal medya üzerinden kampanya başlatan çok sayıda hayvansever, "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" çağrısı yaparken mamaların lüks tüketim değil, temel ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Sokaktaki hayvanları besleme konusunda zorluk yaşadıklarını belirten onlarca kişi ise fahiş fiyat artışına karşı 'denetim' de talep etti.

İMAMOĞLU DA DESTEK VERDİ

Kampanyaya destek veren son isimse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden sokakta mama yiyen bir kedinin fotoğrafını paylaşan İmamoğlu, paylaşımına "Mamadaki %18 KDV kaldırılsın" notunu düşerek kampanyaya destek verdi.

İşte İmamoğlu'nun ve kampanyaya destek veren hayvanseverlerin paylaşımları;

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Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı 'Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın' kampanyasına destek verdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu, hayvanseverlerin başlattığı "Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın" kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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