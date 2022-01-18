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Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik - Son Dakika

Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik

18.01.2022 14:02

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu bir yıla yakındır sadece imza bekliyor" iddiasına yanıt verdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, projede bazı belgelerin eksik olduğu için onay verilmediği belirtildi.

Genel Müdürlük'ten yapılan yazılı açıklamada, Beylikdüzü- Sefaköy (İncirli-Sefaköy-TÜYAP) Raylı Sistem Hattı'na ait proje ve dokümanlarının incelenmek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne gönderildiği belirtildi.

Söz konusu hattın Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının Yatırım Programı'na alınması için gerekli onayın verilmesinin talep edildiği aktarılan açıklamada, "Projelerin incelenmesinde Bakanlığımızca onay verilmesi için zorunlu olan 'kesin proje' vasfında proje teslim edilmediği, avan aşamada kalmış doküman sunumu yapıldığı anlaşılmış, eksikler ise İBB temsilcilerine ve proje firmasına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TOPLANTILARA RAĞMEN EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ

Devam eden süreçte proje firmasının yaptığı sunumlar ve gerçekleşen teknik toplantılar sonucunda hazırladığı doküman ve çalışmaların genel müdürlüğe ulaştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak ilave dokümanlarda da hala asal eksikliklerin mevcut olduğu tespit edildi. Sondaja dayalı zemin etüt raporu, jeolojik plan ve kesit kesin projeleri, deprem etüt raporu, mimari kesin projeler, tünel ve istasyon kazı-destek sistemleri başta olmak üzere onayımıza esas olmazsa olmaz projeler halihazırda sunulmadı. Detaylı eksik listesinin 'kesin proje' çalışmasının ilgili mevzuat gereği sunulması ve Sefaköy-Beylikdüzü kesimine ait fizibilite etüdünün iletilmesi ile teknik incelememiz nihai hale getirilerek, Bakanlığımızın görüşü verilebilecektir. Bütün işlerinde olduğu gibi maalesef sözlerini yerine getirmeyenler, kamuoyunu yanlış yönlendirmekte, işten çok algı peşinde koşmaktadır."

İBB'NİN AÇIKLAMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu'nun projesinin, yatırımcısının ve finansmanının hazır olmasına rağmen Cumhurbaşkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay beklediğini belirterek bir yazılı açıklama yayınlamıştı.

İBB'nin Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metro süreciyle ilgili açıklaması şöyle:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin raylı sistem açısından bugüne kadar hiçbir yatırım yapılmamış batı kesimindeki ilk metro hattının güncelliğini yitirmiş proje çalışmalarına 2019'da son sürat başladı. Metrobüs hattını ve E-5 trafiğini rahatlatacak metronun proje ve fizibilite çalışmaları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden (AYGM) gelen talep üzerine revize edildi. Mart 2021'de yeniden Bakanlığa gönderildi.

Projenin finansmanı da Mayıs 2021'de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İBB arasında Yeşil Şehir Aksiyon Planı mutabakatı ile sağlandı. Yatırım bütçesi de hazır hale getirildi. İBB Yönetimi, AYGM'den cevap gelmemesi nedeniyle Kasım 2021'de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile görüşmelerde bulundu. Ancak Cumhurbaşkanlığı, AYGM onayı olmadan inceleme ve onay sürecinin başlatılamayacağı bilgisini verdi. Bu nedenle tüm proje ve fizibilite çalışmaları hazır olan Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, 15 Ocak'ta açıklanan kamu yatırım programına dahil edilemedi.

Beylikdüzü-Çobançeşme arasında doğrudan metrobüs aksını takip edecek 18,43 km ve 10 istasyonlu Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu, bu akstaki metrobüs yolculuğu talebini önemli ölçüde azaltacak. Hattın, İstanbul'un doğu-batı aksında önemli yolculuk talebini karşılayan Yenikapı- Atatürk Havalimanı Hafif Metro Hattı ile entegre olmasıyla da Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ne kadar raylı sistem ulaşımı sağlanacak. Böylece E5 üzerindeki araç trafiği önemli ölçüde azalacak. Yine hattın Esenyurt-Saadetdere uzatmasıyla Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'na entegrasyon sağlanacak. Bu bölüm de TEM üzerindeki araç yolculuklarını hafifletecek.

İBB, bu süreçte, önceki dönemde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredilen İncirli-Sefaköy Metrosu'nun yeniden belediyeye devri için de Ağustos ve Kasım 2020'de iki defa bakanlığa başvuruda bulundu. Bu talepte, 'İncirli-Sefaköy Raylı Sistem Hattı'nın Beylikdüzü'ne kadar uzatılarak tek hat olacak şekilde yapılması' belirtildi. Ancak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu talebe de olumlu ya da olumsuz bir dönüş yapmadı."

YORUMLAR (6)
  • new world: Amaç hizmete taş koymak olduktan sonra insanın gözünün üstünde kaşı olması bile sıkıntı olabilir Cevap Yaz 6 8 Yayından Kaldır
  • suna genç: bundan 3 senedir hizmetsiz bütçe bitti borç batağına düşüldü sen hala hizmete taş konmak diyorsan ekrem seni kucaklamaya devammmm 2 0 Yayından Kaldır
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Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ekrem İmamoğlu 'Neden imzalanmıyor' diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu "Neden imzalanmıyor" diye sormuştu! Bakanlık yanıt verdi: Projede bazı belgeler eksik - Son Dakika
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