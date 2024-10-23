Eksim Enerji, 2029'a Kadar 1340 MW Hedefliyor

Ekonomi

Eksim Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Arkın Akbay, şirketin 2029'a kadar yaklaşık 1340 megavatlık yenilenebilir enerji santrali projelerini devreye almayı hedeflediğini bildirdi.

Akbay, Eksim Enerji'nin İstanbul'daki Silivri Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) tesisinde düzenlenen basın toplantısında şirketin yatırım hedeflerini paylaştı.

Yaklaşık 15 yıldır Türkiye'nin yeşil dönüşümüne katkı sağladıklarını kaydeden Akbay, Eksim Enerji olarak 8 RES, 3 hidroelektrik santrali (HES), 1 güneş enerjisi santrali (GES) ve AR-GE kapsamında faaliyette olan 1 biyokütle enerji santraliyle ülkenin karbon ayak izini düşürmek üzere çalıştıklarını belirtti.

Akbay, yapım aşamasındaki 2 RES ve 1 GES projesinin yanı sıra ön lisansını aldıkları ve gelecek yıl devreye alınması hedeflenen 3 GES projesi üzerinde de çalıştıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Kurulu güç olaraksa yurt içinde 529,6 megavatlık RES ve 63 megavatlık HES'e sahibiz. Yurt içinde ve yurt dışında toplam 2 bin 100 megavata yakın temiz enerji portföyüne ulaşma yönünde ilerliyoruz. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayıyla Sakarya'nın Geyve ilçesindeki RES'te 9 adet N163 türbinini daha devreye aldık. Kapasite artırma kapsamında devreye alacağımız kalan 5 türbini ise yıl sonuna kadar ticari işletmeye açarak Geyve'deki tesis gücümüzü 150,8 megavata çıkarmayı hedefliyoruz."

Geyve RES ile yaklaşık 45 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılandığını ifade eden Akbay, 80 milyon avroluk kapasite artış projesinin tamamlanmasıyla bunun yaklaşık 125 bin haneye ulaşacağını vurguladı.

Yeni projelerle yıllık 4 milyon ton karbon salımının önüne geçilecek

Akbay, şirketin yurt dışı yatırımlarına da değinerek, "Kurulu gücümüzün bir kısmı komşu ülke Gürcistan'da. Aktif biçimde enerji üretimini yedi yıldır sürdüren 2 hidroelektrik santralimizin yanı sıra izin süreçlerini ilerlettiğimiz 5 RES projemiz ve Ukrayna'da savaş öncesinde inşasına başladığımız, şu anda da devam ettiğimiz bir RES projemiz bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Eksim Enerji'nin yatırım hedefleri hakkında da bilgi veren Akbay, "Gelecek 5 yıllık dönemde yaklaşık 1340 megavatlık yenilenebilir enerji santrali projelerini Türkiye, Gürcistan ve Ukrayna'da devreye alma hedefinde hızla ilerliyoruz. Bunların çoğunun inşaatı başladı, izin süreçleri devam edenler var." diye konuştu.

Akbay, şirketin devreye almakta ve geliştirmekte oldukları yenilenebilir enerji portföyüyle de yıllık 4 milyon ton karbon salımını engellemeyi amaçladığını aktardı.

Bu hedef doğrultusunda, mevcut RES ve GES'lerin kapasitesini artırırken yeni projelerle yenilenebilir enerji üretimini daha da çeşitlendireceklerini belirten Akbay, şu ifadeleri kullandı:

"Yenilenebilir enerji tesislerimize entegre enerji depolama sistemlerine yönelik yatırımlarımızı artırarak üretim portföyümüzü daha sürdürülebilir hale getireceğiz. Bu sayede hem üretim kapasitemizi artıracak hem de tüketicilere daha güvenilir ve uygun maliyetli enerji sunacağız. Eksim Enerji, ülkemizin 2035 yenilenebilir enerji politika önceliklerini kendisinin varoluş sebebi olarak görüyor, 2053 net sıfır hedefine ve enerji bağımsızlığına daha hızlı ulaşmak için yenilenebilir enerji ve türevlerinin arz güvenliğine artan katkı sağlamasının öncüsü konumunda hızla ilerliyor."

"Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli yetkinlikler kazandı"

Akbay, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren şirketlere sağlanan sübvansiyonlara da değinerek, "Ülkemizde yatırım maliyeti çok yüksek olan yenilebilir enerji kaynaklarına önemli destek programları sağlandı. Bu programlar sayesinde Türkiye, yenilenebilir enerji alanında önemli yetkinlikler kazandı ve uluslararası alanda ekipman üretim kalitesi ile ön plana çıkan bir oyuncu haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yatırım modeli ile üretim ekipmanlarının yerli üretim oranlarının kademeli olarak artırılarak yerli sanayinin gelişimine destek verildiğini belirten Akbay, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile de ülkemizde büyük bir atak yapıldı. Devletimizin yenilenebilir kaynaklara verdiği bu teşvikler ortalama maliyetlerin aşağıya çekilmesine olanak sağlıyor. Böylece sanayimizin uluslararası rekabetçiliği de artmış oluyor. Bir başka deyişle yenilenebilir enerji sadece temiz enerji üretmek için değil, aynı zamanda refahın artması konusunda da önemli bir katkı sağlıyor." diye konuştu.