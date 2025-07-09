Eksun Gıda Rüzgar Enerji Santrali Kuracak

Türkiye'nin önde gelen un üreticilerinden Eksun Gıda, sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda kurmaya hazırlandığı EKSUN-3 Rüzgar Enerji Santrali (RES) için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Yatırım Teşvik Belgesi aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksun Gıda, yeşil enerji yatırımlarına hız veriyor.

Bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapan firma, EKSUN-3 RES için aldığı Yatırım Teşvik Belgesi'ni Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Toplam 7 bin kilovat gücündeki santralin teşvik onayı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verildi. Projenin Yatırım Teşvik Belgesi'ne ilişkin toplam sabit yatırım tutarı 234 milyon 561 bin 950 lira olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eksun Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Hasan Abdullah Özkan, Yenilenebilir enerjiyi, iklim kriziyle mücadelede karbon nötr hedeflerine katkı sağlaması açısından önemli gördüklerini belirterek, "Aynı zamanda sürdürülebilir üretim modellerine geçişte örnek teşkil ettiğine inanıyoruz. EKSUN-3 RES projemiz için aldığımız teşvik belgesiyle birlikte, üretim süreçlerimizi düşük karbonlu enerjiyle besleme hedefimize bir adım daha yaklaştık. İzin süreçlerini tamamladığımız diğer yenilenebilir enerji projelerimizi de en kısa zamanda hayata geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sadece üretim gücüyle değil, çevresel sorumluluk anlayışıyla da sektöründe fark yaratan Eksun Gıda, 11 bin 900 kilovat güce sahip EKSUN-2 RES için de yatırım çalışmalarına devam ediyor.