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Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı - Son Dakika

Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı

09.11.2021 16:43
Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı

2020 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam olarak 129 milyon 397 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılın ilk 10 aylık döneminde ise 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

2020 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam olarak 129 milyon 397 bin dolar ihracat yapıldığını aktaran Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılın ilk 10 aylık döneminde ise 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Ekim ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Elazığ'da Ekim ayında gerçekleştirilen 28 milyon 258 bin dolarlık ihracatla bu yılın ilk 10 aylık döneminde ilin toplam ihracatının 269 milyon 616 bin dolar olduğunu aktaran Başkan Arslan, geçen yılın ilk 10 aylık döneminde ise 129 milyon 397 bin dolar ihracat yapıldığını söyledi.

Başkan Arslan değerlendirmesinde, "TİM verilerine göre 2020 yılı için Elazığ ihracat rakamları Ekim ayı 18 milyon 782 bin dolar iken 2021 yılı Ekim ayında 28 milyon 258 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2020 yılının ilk 10 aylık döneminde toplam olarak 129 milyon 397 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılın ilk 10 aylık döneminde ise 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldığını görüyoruz. Deprem öncesi yani 2019 yılının ilk 10 aylık dönemindeki toplam ihracatımız ise 183 milyon 847 bin dolardır. 2021 yılı ihracat rakamlarımızda deprem ve pandemi öncesi olan 2019 yılını da geride bırakmış durumdayız. Elazığ Ekim ayı ihracat performansı ile ülke genelinde 39. Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya'nın ardından ikinci sırada yer almıştır" diye konuştu.

2021 yılı 10. ay sonu itibarı ile 79 ülkeye Elazığ'dan doğrudan ihracat yapıldığını dile getiren Arslan, "İhraç ürünlerimizde ilk sırayı 241 milyon 149 bin dolarla madencilik ürünleri ve yapı malzemeleri alıyor. Bunu sırayla 13 milyon 675 bin Dolarla mobilya, 6 milyon 179 bin Dolarla su ürünleri, 3 milyon 012 bin Dolarla kimyevi maddeler sanayi, 2 milyon 448 bin dolarla iklimlendirme sanayi geliyor. İhracatımızda Çin 66 milyon 612 bin dolar ile ilk sırda bulunurken, İsveç 51 milyon 338 bin dolar, Endonezya 24 milyon 413 bin dolar, ABD

18 milyon 792 bin dolar, Romanya 16 milyon 360 bin dolar ile izliyor"

Oda olarak ihracat hedeflerinin bir milyar dolar seviyesine ulaşmak olduğunun altını çizen Arslan, "İhracatımızda bugün ilk sırada maden ve yapı sektörünü görmekteyiz. Bununla birlikte üyelerimizin az da olsa, demir ve demir dışı metaller, yaş sebze ve meyve, yazılım, kuru meyve, makine ve aksamları, hazır giyim, elektronik ve elektronik gibi sektörlerin de ihracat yaptıklarını ve ihracat ürünlerimizde çeşitliliğin arttığını görmekteyiz. Özellikle maden ve yapı malzemeleri dışında ihracatımızın istediğimiz seviyeye gelmesi ile birlikte hem istihdam hem de ilin gerçek ihracat potansiyelinin açığa çıkması için oda olarak yoğun bir gayret göstermekteyiz. Odamız bünyesinde ihracatla ilgili altyapıların kurulması, uzman kurumlarla ortak projeler üretilmesi, Dış Ticaret Hızlandırma Merkezinin kurularak aktifleştirilmesi, önemli ihracat platformlarına üyelerimizin ücretsiz üyeliklerinin yapılması, B2B ve hibrit fuarlarla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yakaladığımız performans hedeflediğimiz noktaya doğru ilerlemektedir. İnşallah bir milyar hedefine üyelerimizin özverili gayret ve girişimleriyle ulaşacağız" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı

İhracat, Türkiye, Elazığ, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Elazığ'da 10 ayda 269 milyon 616 bin dolar ihracat yapıldı - Son Dakika
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