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Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı - Son Dakika

Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı

26.11.2021 10:56
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı

Üzüm yetiştiriciliği ve tadı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihraç ediliyor.

Üzüm yetiştiriciliği ve tadı bakımından Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer alan Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihraç ediliyor.

Türkiye'de üzüm yetiştiriciliğinde sayılı illeri arasında yer alan Elazığ'da yaklaşık 120 bin dönümlük alanda yıllık 200 bin ton civarında rekolte elde ediliyor. Özellikle üzüm bağları ile dikkat çeken Elazığ'ın Hoşköy köyündeki üzümler, iç piyasanın yanı sıra yurt dışının yoğun ilgisini çekiyor. Bu kapsamda geçen sene başlayan üzüm ihracatı her yıl artarak devam ederken, bu yıl Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı yapıldı. İç piyasada bu kadar üzümün tüketilmesinin mümkün olmadığını aktaran üreticiler, ihracat ile ürünlerinin elinde kalmadığını ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi. Aynı zamanda üreticiler, tırların daha rahat girebilmesi için köy içi ve bağ arası yolların iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Elazığ'ın üzümünü geçen sene sanal ortamdan internet üzerinden keşfettiklerini belirten ihracatçı firma sahibi İbrahim Yalnız, "Üzümleri teker teker köylülerle görüşerek alıyoruz. Minimum el değmesiyle ihracat kasalarına işleyerek Romanya, Bulgaristan, Belarus, Moldova olmak üzere toplamda 8 ülkeye gönderiyoruz. Bölge bakir bu konuda bizde yenilerdeniz. Bir firma daha var o yakında gitti zaten. Bölgenin bazı konularının geliştirilmesi gerekiyor. Biz paletlerimizi, kasalarımızı ve ambalaj malzemelerimizi dışarıdan getiriyoruz. Bölgenin bu konularda geliştirilmesi ve yol düzeninin yapılması gerekiyor. Bu tür şeyler giderilirse bölgenin önü açık çünkü üzümün alternatifi yok. Üzüm heybetli bir üzüm tat oranı yüksek yani tercih edilen bir üzüm. Müdavimleri çoktur ama tercih edilen bir üzüm olduğu için biraz daha bölgede itinalı davranılması gerekiyor. Bizim buradan ihracat yapmamız köylülerin de işine yarıyor. Üzümler ellerinde kalmıyor ve özellikle piyasası yükseliyor. Çünkü biz onlar için iyi bir alternatifiz. Yurtdışına ihracat yapılan her bölgede malın mutlaka fiyatı belli miktarda katlanır. O konu da köylüye iyiliğimiz dokunuyor" dedi.

"Bundan sonra yetiştirdiğimiz üzümler elimizde kalmayacak"

3 bin ton civarı üzüm ihracatı olduğunu aktaran üzüm yetiştiricisi Aytaç Göktan, "İnşallah gelecek yıl daha da fazla olarak devam edecek. İhracatçılarımız da bölgeye alıştı. Bundan sonrasını da katlanarak bekliyoruz. İnşallah daha iyisi olacak. Yetiştirdiğimiz üzümleri 8 ülkeye ihraç ediyoruz. Kaliteli bir üzüm yetiştiriyoruz. Köylümüz bin bir emekle yetiştirdiği üzümlerin karşılığını bu şekilde alması bizleri mutlu ediyor. İnşallah gelecek yıl verim daha artacak ve daha kaliteli üzüm yetiştirip yurtdışının en ücra köşelerine hitap edeceğiz inşallah. İç piyasada bizim bu kadar üzümü tüketmemiz mümkün değil ama yurtdışı olduğu için bundan sonra yetiştirdiğimiz üzümler elimizde kalmayacak. Hem daha iyi fiyata satacağız hem de köylümüzün yüzü gülmüş olacak" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı
Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı

İhracat, Türkiye, Hoşköy, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Elazığ'dan 8 ülkeye 3 bin ton üzüm ihracatı - Son Dakika Ekonomi


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