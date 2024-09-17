Elektrik Üretimi ve Tüketimi Karşılaştı

Ekonomi

Türkiye'de dün günlük bazda 956 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 959 bin 393 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 245 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 30 bin 358 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 956 bin 937 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 959 bin 393 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,3 ile doğal gaz ve yüzde 13,8 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 593 megavatsaat elektrik ihracatı, 17 bin 53 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.