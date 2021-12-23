Üye Girişi
"Elinin hamuruyla" açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika

"Elinin hamuruyla" açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor

23.12.2021 11:09
"Elinin hamuruyla" açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor

Amasya'da yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Ayşe Seneger, aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaparak sattığı hamur işleri ilgi görünce KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu ve 25 kişiye istihdam sağladı.

Amasya'da yaşayan 3 çocuk annesi 44 yaşındaki Ayşe Seneger, aile bütçesine katkı sağlamak için evde yaparak sattığı hamur işleri ilgi görünce KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu ve 25 kişiye istihdam sağladı.

Daha önce Ankara'da yaşayan Seneger, çevresinden gelen siparişlerle evinde mantı, börek ve kurabiye gibi ürünler yaparak satmaya başladı.

Yaptığı hamur işleri çok beğenilen Seneger, bir süre sonra imalathane açmaya karar verdi.

KOSGEB'in girişimcilik kursuna katılan Seneger, aldığı 110 bin liralık hibe desteği ve birikimleriyle Amasya'da imalathane kurdu.

Amasya'ya yerleşen Seneger'in en büyük destekçisi ise kendisine de iş verdiği gıda mühendisi eşi Ayhan Seneger oldu.

Ayşe Seneger, AA muhabirine, hamur işi yapmayı çok sevdiğini belirterek, yaptığı ürünlerin beğenildiğini söyledi.

İşletmeyi kurduktan sonra işlerin beklediğinden daha hızlı büyüdüğünü ifade eden Seneger, "Şimdi birçok ürün üretiyoruz, mantı, börek, simit, poğaça, kurabiye ve gözleme çeşitleri... Türkiye'nin birçok şehrine gönderiyoruz, Avrupa'ya ihracat yapıyoruz. Amasya ve çevresine taze ürünler de satıyoruz." dedi.

Gıda mühendisi eşinin, imalathaneyi kurunca işten ayrılıp kendisine destek olmaya başladığını anlatan Seneger, "Kendi işimin patronu oldum, eşim de hem çalışanım hem destekçim oldu. Ürettiğimiz ürünler bütün sofralara ulaşıyor ve beğeniliyor, bu beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Girişimci olmak isteyen ev hanımlarına tavsiyelerde bulunan Seneger, şunları dile getirdi:

"Benim gibi olan ev hanımları inanarak hayallerinin peşinden gitsinler. Ben de bu işin bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim ama başlayıp, azmedince beklediğimden daha büyük işler oldu. Artık evde yaptığım ürünleri aynı doğallıkta 25 çalışanımla üretip, Türkiye'nin her yerine ve yurt dışına gönderiyorum. Bunun gururu ve mutluluğu paha biçilemez. Üretmenin, kendi istediğin şeyleri başarmanın mutluluğu tarif edilemez, herkese tavsiye ederim. Hibe desteğiyle iş yerimi açtım. Allah devletimizin yokluğunu vermesin."

Elinin hamuruyla açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor
Elinin hamuruyla açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor
Elinin hamuruyla açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor
Elinin hamuruyla açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor
Elinin hamuruyla açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor

Girişimcilik, İstihdam, Ankara, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Elinin hamuruyla' açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500
Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti! Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!         
11:54
Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi         
11:51
Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu Toprağa vurdukları kazmayı geri çekemeyen kazı ekibi, gözyaşlarına boğuldu         
11:10
9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:50
"Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti         
10:24
2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı 2021'de en çok konuşulan parti liderleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirvede olduğu listede Akşener, Bahçeli'yi solladı         
10:03
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı Bodrum'un kültür ve sanat elçisi olan Süperstar Ajda Pekkan gözyaşlarını tutamadı         
03:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Memur-Sen Başkanı Yalçın, ek zam ve 3600 ek gösterge için iki kritik tarihe dikkat çekti         
21:07
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat Yeğenine cinsel istismarla suçlanan sanığa beraat         
17:18
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23

Son Dakika Haberleri
11:54 Ünlü kahin Nostradamus'un 2022 yılı kehanetleri duyanların tüylerini ürpertti!
11:52 Erdoğan gazetecilere ikram etmişti! Bucak salebinin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı! Kilosu 1500 TL
11:51 Delta'ya yakalanıp aşı olmayan kişiler Omicron varyantına karşı en şanssız grup olarak değerlendirildi
11:42 Nijerya'da 1 milyon dozdan fazla korona aşısı imha edildi
11:34 Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:32 Alişan'dan Başkan Ali Koç'a çağrı: İstifa edin artık!
11:19 Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterdi!
11:15 Eşini kabloyla boğarak öldüren cani, mahkemede müebbet hapis cezası aldı
11:13 Ekonomistler o tarihi işaret ediyor! 3 Ocak, neden dolar/TL için kritik tarih?
11:11 Dolar güne 70 kuruş düşüşle başladı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 12:06:37. #1.11#
SON DAKİKA: "Elinin hamuruyla" açtığı iş yerinde 25 kişiye istihdam sağlıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement