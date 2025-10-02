Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servetle Tarih Yazdı - Son Dakika
Elon Musk, 500 Milyar Dolar Servetle Tarih Yazdı

02.10.2025 01:26
Tesla CEO'su Elon Musk, servetiyle 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu.

Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişi oldu. Forbes'un gerçek zamanlı Milyarderler Listesi'ne göre, Türkiye saatiyle 22.30 itibarıyla Musk'ın serveti 500 milyar doları gördü.

TESLA HİSSELERİNDEKİ TOPARLANMA ETKİLİ OLDU

İşlem gününün sonunda ise Musk'ın serveti 499,1 milyar dolar olarak kaydedildi. Musk'ın servetindeki artışta, Tesla hisselerindeki toparlanmanın yanı sıra yapay zeka girişimi xAI ve uzay şirketi SpaceX'in değer kazanması etkili oldu.

ZUCKERBERG DE LİSTEDE

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 14 değer kazandı. Forbes'un Milyarderler Listesi'nde Musk'ı, Oracle'ın kurucusu Larry Ellison ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg izledi.

2021'DE DÜNYANIN EN ZENGİN KİŞİSİ UNVANINI ELDE ETMİŞTİ

Serveti Ağustos 2020'de 100 milyar doları aşan Musk, Ocak 2021'de yaklaşık 190 milyar dolarlık servetiyle ilk kez dünyanın en zengin kişisi unvanını elde etmişti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Elon Musk, Ekonomi, Türkiye, Forbes, Finans, Spacex, CEO, Son Dakika

