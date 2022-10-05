Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü - Son Dakika
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Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü

05.10.2022 09:06

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek sosyal medya platformu Twitter'a yeniden satın alma teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu iddianın ardından Twitter'ın hisselerinde alım satım işlemleri durduruldu.

Ünlü milyarder Elon Musk, bir süre önce Twitter'ı satın alma girişiminde bulunmuş, daha sonra vazgeçmişti. Konuya dair yeni bir iddia ortaya atıldı.

MUSK, YENİDEN TWİTTER'IN PEŞİNE DÜŞTÜ İDDİASI

Tesla ve SpaceX CEO'su Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın alma anlaşmasından çekilme kararını değiştirerek yeniden satın alma teklifinde bulunduğu iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Twitter'ın hisselerinde alım satım işlemleri durduruldu.

44 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ ORJİNAL ANLAŞMA FİYATI İLE ALMAK İSTEDİ

Bloomberg'de yer alan haberde Elon Musk'ın Twitter'a bir mektup göndererek Twitter'ı hisse başına 54,20 dolar toplamda 44 milyar dolar değerindeki orijinal anlaşma fiyatıyla satın almak için bir teklifte bulunduğunu bildirildi. Musk'ın anlaşmadan çekilme kararından vazgeçerek platformun satın alım anlaşmasını ilerletme teklifi üzerine Twitter hisseleri yüzde 13 artarken daha sonra Twitter'ın hisselerinde alım satım işlemleri durduruldu.

TWİTTER, MUSK'A DAVA AÇMIŞTI

Daha önce Musk, 44 milyar dolar değerinde bir anlaşmayla sosyal medya platformu Twitter'ı almak üzere girişimde bulunmuştu. Duyurudan birkaç hafta sonra platformdaki bot sayısının Twitter'ın iddia ettiğinden daha yüksek olduğuna dair endişeleri öne sürerek anlaşmadan vazgeçen Musk, anlaşmayı geri çekmesi nedeniyle Twitter tarafından dava edilmişti. Twitter'ın suçlamaları reddetmesi ve Musk'a dava açması ile Musk ve Twitter arasında görülecek mahkemenin 17 Ekim'de görülmesine karar verilmişti.

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Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor Musk açıkladı: Her şeyi kapsayan X uygulaması geliyor Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak Elon Musk'tan geri adım: Twitter'ı satın alacak
Kaynak: İHA

Elon Musk, Twitter, su, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yeniden harekete geçtiği öne sürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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