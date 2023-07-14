Bahçeli dahil birçok isim karşı çıkmıştı! Emekliye zam düzenlemesi değişikliğe gidilmeden kabul edildi

En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören "6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ÇAĞRILARA RAĞMEN DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasını öngören madde, yapılan çağrılara rağmen herhangi bir değişiklik yapılmadan Meclis'te kabul edildi.

MUHALEFET ŞERH KOYMUŞTU

Hatırlanılacağı üzere muhalefet bu zam artış oranını yeterli bulmamıştı. Muhalefet en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını önererek, muhalefet şerhinde şunları kaydetmişti; "Memur emeklilerinin aylıklarını artıran bu zam miktarı tarafımızca yeterli bulunmamaktadır. Bu konuda söz konusu artış oranının yüzde 34 olarak tespiti ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi konusunda verdiğimiz önergeler kabul görmemiştir."

BAHÇELİ ÇAĞRISININ ARDINDAN ERDOĞAN'LA DA GÖRÜŞTÜ AMA...

NATO zirvesi nedeniyle yurt dışından önceki gün dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Beştepe'de yaklaşık 1 saat süren görüşmede emeklilere yapılacak zam oranı ve seyyanen yapılması istenen zam görüşüldü. MHP Lideri, grup toplantısında zammın yetersiz olduğu konusunda şu mesajı vermişti: "Ekonomik toparlanma genişledikçe memur ve emeklilerimizin maaşları çok daha yükseğe ulaşacaktır. Emeklilerimize verilen yüzde 25'lik maaş artışı gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. Açık ve samimi teklifimiz, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimizdir."

TATMİN EDİCİ ZAM ARALIK AYINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmeden önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le de emekliye zam konusuna görüştüğü öğrenildi. Sözcü gazetesindeki habere göre Bakan Şimşek'in yüzde 25 zam oranının korunmasını istediği ve seyyanen zam yapılmasına da karşı olduğu öne sürüldü. AK Parti kulislerinde, emekliye daha kapsamlı zammın Aralık ayında yapılacağı ve yerel seçim öncesinde tatmin edici bir seyyanen zam gerçekleşeceği ifade edildi.