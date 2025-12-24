Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var

Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var
24.12.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücretin 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 27 zamla 28 bin 75 TL'ye yükselmesinin ardından, emeklilik için önemli olan doğum ve askerlik borçlanması tutarları da yeni yılda artacak. Zamdan etkilenmek istemeyenlerin 31 Aralık'a kadar borçlanma ödemesini yapması gerekiyor.

2026 yılı asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesinin ardından birçok kalemde olduğu gibi emeklilik sürecinde eksik prim günlerini tamamlamak için kullanılan doğum ve askerlik borçlanması tutarlarında da artış yaşanacak. Yeni yıldan itibaren borçlanma tutarlarının yüzde 27 oranında artacağı belirtilirken, mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin 31 Aralık'a kadar ödeme yapması gerektiği bildirildi.

DOĞUM BORÇLANMASI GÜNLÜK 352 TL OLACAK

Doğum borçlanmasında prim oranı, brüt asgari ücretin yüzde 32'si üzerinden hesaplanıyor. Buna göre zamla birlikte en düşük doğum borçlanması günlük 352 TL, aylık 10 bin 569 TL seviyesine yükselecek. En yüksek borçlanma tutarı ise günlük 2 bin 642 TL olacak.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

ASKERLİK BORÇLANMASI AYLIK TUTAR 14 BİN 863 TL

Askerlik borçlanmasında ise prim oranının yeni yıldan itibaren yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacağı ifade edildi. Bu düzenleme, askerlik borçlanmasının doğum borçlanmasına kıyasla daha fazla artacağı anlamına geliyor. Buna göre askerlik borçlanması için günlük tutar 495 TL, aylık tutar ise 14 bin 863 TL olacak. En yüksek borçlanma tutarı günlük 3 bin 715 TL olarak hesaplandı.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

Doğum borçlanmasında bir çocuk için 720 gün, iki çocuk için 1440 gün, üç çocuk için ise 2160 gün üzerinden hesaplama yapılıyor. En düşük tutara göre bir çocuk için ödeme 253 bin 440 TL, iki çocuk için 506 bin 880 TL, üç çocuk için ise 760 bin 320 TL seviyesinde olacak.

Emekli olmayı düşününler dikkat! Sadece 6 gününüz var

18 AY ASKERLİK İÇİN 267 BİN 300 TL

Askerlik borçlanmasında ise 12 ve 18 aylık sürelerin prim gününe eklenebildiği belirtilirken, 2026'da 12 ay askerlik için en düşük borçlanma tutarı 178 bin 200 TL, 18 ay için ise 267 bin 300 TL olarak açıklandı.

Asgari Ücret, Ekonomi, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı
Kaza mı sabotaj mı Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı Kaza mı sabotaj mı? Uçağın düşüşüyle ilgili iddia ortalığı karıştırdı

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:26
Yenidoğan çetesi hakim karşısında Kendisini böyle savundu
Yenidoğan çetesi hakim karşısında! Kendisini böyle savundu
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:59
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
19:33
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
Rezan Epözdemir hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı
18:07
50 bin mahkuma tahliye yolu 11. Yargı Paketi, TBMM’de kabul edildi
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 04:51:09. #7.12#
SON DAKİKA: Emekli olmayı düşünenler dikkat! Sadece 6 gününüz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.