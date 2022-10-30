Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti

Türkiye'de enflasyonun ciddi boyutlara ulaşmasının ardından özellikle gıda konusunda da yaşam maliyetinde ciddi bir artış meydana geldi. Toplumda dar gelirli olarak adlandırılan gruplar arasında yer alan emekli vatandaşlar ise yılbaşında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Emekli vatandaşların merakla beklediği habere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar zam alacaklar.

3 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞTİ

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak şekillendi. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Açıklanan veriler, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti.

4 AYLIK VERİLER KASIM AYINDA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emeklilerin merakla beklediği verileri 3 Kasım Perşembe günü açıklayacak. TÜİK'in açıklamasından sonra ekim ayı enflasyon oranları belirlenmiş olacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı netlik kazanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET ENDEKSLİ 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' FORMÜLÜ

Hükümet tarafından asgari ücret endeksli 'en düşük emekli maaş' formülü de hazırlandığı belirtildi. Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 4.950 TL, Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre ise en düşük emekli maaşı 5.775 TL olacak.