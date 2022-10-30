Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti - Son Dakika
Üye Girişi

Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti

30.10.2022 23:27

Emekli vatandaşlar merakla maaşlarına yapılacak yeni zammı bekliyor. Son zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'ye yükseltildi. Emekli maşlarına yapılacak yeni zammın oranı ise 3 Kasım Perşembe günü 4 aylık enflasyon oranlarının duyurulmasından sonra netleşecek. Ancak hükümet asgari ücrete oranlı yeni bir formül hazırladı. Bu formüle göre ise en düşük emekli maaşının 4.950 TL'ye çıkartılması bekleniyor.

Türkiye'de enflasyonun ciddi boyutlara ulaşmasının ardından özellikle gıda konusunda da yaşam maliyetinde ciddi bir artış meydana geldi. Toplumda dar gelirli olarak adlandırılan gruplar arasında yer alan emekli vatandaşlar ise yılbaşında maaşlarına yapılacak zam oranını merak etmeye başladı. Emekli vatandaşların merakla beklediği habere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

6 AYLIK ENFLASYON ARTIŞINA GÖRE ZAM ALACAKLAR

Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar zam alacaklar.

3 AYLIK RAKAMLAR KESİNLEŞTİ

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak şekillendi. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Açıklanan veriler, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti.

4 AYLIK VERİLER KASIM AYINDA AÇIKLANACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emeklilerin merakla beklediği verileri 3 Kasım Perşembe günü açıklayacak. TÜİK'in açıklamasından sonra ekim ayı enflasyon oranları belirlenmiş olacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı netlik kazanmış olacak.

ASGARİ ÜCRET ENDEKSLİ 'EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI' FORMÜLÜ

Hükümet tarafından asgari ücret endeksli 'en düşük emekli maaş' formülü de hazırlandığı belirtildi. Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 4.950 TL, Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre ise en düşük emekli maaşı 5.775 TL olacak.

YORUMLAR
500

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti - Son Dakika


Son Dakika
00:24 Futbolcu Emre Mor'un İngilizce konuştuğunu duyan Güntekin Onay canlı yayında tepki gösterdi
00:03 Rusya'nın çekildiği tahıl koridorunda Türkiye'nin araya girmesi işe yaradı! BM ve Ukrayna tarafları arasında anlaşma sağlandı
23:34 Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin neden kaybetmediğini açıkladı: Bencillik yok
23:18 Türkiye'de bir dönemin en çok konuşulan ismiydi! Sadettin Teksoy'un son hali görenleri şaşkına çevirdi
23:07 Meteorolojiden kritik uyarı! 9 ilimizde toz taşınımı yaşanacak
23:09 Sosyal medya ikiye bölündü! Herkes Jorge Jesus'un yaptığı hareket sonrası Altay Bayındır'ın tepkisini konuşuyor
22:28 Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti
22:27 Türk futbolu Jorge Jesus gibisini görmedi! Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 yendi
22:03 Olimpiyat'ta Batshuayi'nin gecesi! Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 mağlup etti
19:08 Hindistan'da çöken köprü faciasında bilanço artıyor: En az 90 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2022 02:49:29. #1.13#
SON DAKİKA: Emekliler merakla enflasyon rakamlarını bekliyor! Yeni formülle en düşük emekli maaşı netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement