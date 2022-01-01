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Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam - Son Dakika

Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam

01.01.2022 14:21

Memur ve emekli toplam 13.5 milyon vatandaş 3 Ocak'ta açıklanacak zam oranına odaklandı. Aralık enflasyonunun ardından ek zam da gündeme gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen zam oranının yüzde 20 civarında olması bekleniyor.

Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak'ta aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Buna bağlı olarak memur ve emekliye zam oranı da kesinleşecek. Bunu, aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

BEKLENTİ BÜYÜK

Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46'lık zam kesinleşmişti. Aralık enflasyonuyla ilgili piyasada farklı beklentiler mevcut. Yüzde 5-10 arasında yoğunlaşan tahminler var. Bu da son 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceğine işaret ediyor. Ayrıca ek zammın da gündeme gelmesi bekleniyor. Hem memur hem de emekli kesiminde asgari ücretin ardından büyük bir beklenti oluştu.

ZAM ORANI YÜZDE 20'YE ÇIKABİLİR

Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı artı yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Şimdi son 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20'ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın ve Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) Genel Başkanı Önder Kahveci ile ek zam konusunu görüşmüştü. Görüşmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katılmıştı.

BAKAN BİLGİN ARALIK AYI ENFLASYONUNU İŞARET ETMİŞTİ

Ali Yalçın, daha sonraki açıklamasında Bakan Bilgin'in aralık ayı enflasyonunun beklenmesi gerektiğine işaret ettiğini belirterek, "Enflasyon rakamı aralık ayını geçtikten sonra ortaya çıkacak rakam yüzde 15-16 belki daha yüksek olabilir. Bakanlık o rakamı görelim yaklaşımında" demişti.

3600 gösterge düzenlemesi de 2022'de çıkacak. Bu düzenleme memur emeklisinin maaşında 1.000 liraya, ikramiyede ise 35 bin liraya varan artışlar sağlanacak.

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Recep Tayyip Erdoğan, Emekli, Memur, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Emekli ve memur, 3 Ocak'ta yapılacak zam oranını bekliyor! İşte konuşulan rakam - Son Dakika
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