Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri Temmuz- Aralık dönemi için yüzde 15,57 oranında maaş artışına hak kazandı. Yeni maaşlar, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.
Memur emeklileri ise 1 Temmuz'dan itibaren maaşlarını almış durumda, fark ödemesi ise Temmuz'un ikinci haftasında yapılacak.
SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 TL oldu.
SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.
2025 yılı için SSK (4A) emeklilerinin maaş ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.
Tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri şu şekilde:
Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:
Üç ayda bir maaş alan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri doğum tarihinin son iki hanesine göre belirleniyor. Ödemeler, bulunduğu üç aylık grubun (1., 2. veya 3. grup) ait olduğu ayın ilk beş günü içinde yapılıyor. Hafta sonuna denk gelen günlerde ödemeler bir önceki iş gününe çekiliyor.
Temmuz, Ekim, Ocak, Nisan aylarında maaş alanlar için:
TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeni zam oranları, Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Her vatandaşın ödeme günü, sosyal güvenlik kapsamı ve kişisel bilgilerine göre farklılık gösteriyor.
Vatandaşların kendi tahsis numaralarını ya da doğum tarihlerini baz alarak ödeme takvimini takip etmeleri gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak! İşte ödeme takvimi - Son Dakika
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