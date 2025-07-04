Emekli ve memurların zamlı maaşları ne zaman hesaplara yatacak! İşte ödeme takvimi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre, aylık enflasyon yüzde 1,37, yıllık enflasyon ise yüzde 35,05 olarak kaydedildi. Bu veriler doğrultusunda, memur ve memur emeklileri Temmuz- Aralık dönemi için yüzde 15,57 oranında maaş artışına hak kazandı. Yeni maaşlar, Temmuz ayı içerisinde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak.

Memur emeklileri ise 1 Temmuz'dan itibaren maaşlarını almış durumda, fark ödemesi ise Temmuz'un ikinci haftasında yapılacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAMMI

SGK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı da 16 bin 881 TL oldu.

ÖDEME TAKVİMİ DE BELLİ OLDU

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki emekliler için ödeme tarihleri tahsis numaralarına ve doğum tarihlerine göre farklılık gösteriyor.

SSK (4A) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

2025 yılı için SSK (4A) emeklilerinin maaş ödeme takvimi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından tahsis numarasının son rakamına göre belirleniyor.

Tahsis numarasının son rakamına göre maaş ödeme günleri şu şekilde:

9 olanlar: 17 Temmuz

7 olanlar: 18 Temmuz

5 olanlar: 19 Temmuz

3 olanlar: 20 Temmuz

1 olanlar: 21 Temmuz

8 olanlar: 22 Temmuz

6 olanlar: 23 Temmuz

4 olanlar: 24 Temmuz

2 olanlar: 25 Temmuz

0 olanlar: 26 Temmuz

BAĞ-KUR (4B) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için ödeme günleri:

Son rakamı 9, 7, 5 olanlar: 25 Temmuz

Son rakamı 3, 1 olanlar: 26 Temmuz

Son rakamı 8, 6, 4 olanlar: 27 Temmuz

Son rakamı 2, 0 olanlar: 28 Temmuz

EMEKLİ SANDIĞI (4C) ÖDEME GÜNLERİ

Üç ayda bir maaş alan Emekli Sandığı emeklileri için ödeme tarihleri doğum tarihinin son iki hanesine göre belirleniyor. Ödemeler, bulunduğu üç aylık grubun (1., 2. veya 3. grup) ait olduğu ayın ilk beş günü içinde yapılıyor. Hafta sonuna denk gelen günlerde ödemeler bir önceki iş gününe çekiliyor.

Temmuz, Ekim, Ocak, Nisan aylarında maaş alanlar için:

00–33 arası: 1 Temmuz

34–37 arası: 2 Temmuz

38–40 arası: 3 Temmuz

41–43 arası: 4 Temmuz

44–99 arası: 5 Temmuz

ZAMLI MAAŞLAR BU AY HESAPLARA YATACAK

TÜİK'in enflasyon verileri doğrultusunda belirlenen yeni zam oranları, Temmuz ayında memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak. Her vatandaşın ödeme günü, sosyal güvenlik kapsamı ve kişisel bilgilerine göre farklılık gösteriyor.

Vatandaşların kendi tahsis numaralarını ya da doğum tarihlerini baz alarak ödeme takvimini takip etmeleri gerekiyor.