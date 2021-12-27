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Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi - Son Dakika

Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi

27.12.2021 20:35

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emekliye yapılacak maaş zammına ilişkin ilk ipucunu verdi. Özkan'a katıldığı bir canlı yayında, "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz, yüzde 50 olur mu?" sorusu yöneltildi. Özkan da asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını dile getirdi.

Bağ-Kur ve SSK emekli maaşlarının belirleneceği Ocak zammı öncesi AK Parti yönetiminden emeklileri heyecanlandıran yeni bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TGRT Haber'de konuk olduğu canlı yayında sunucu Cem Küçük'ün "Emekliye nasıl bir zam yapmayı düşünüyorsunuz yüzde 50 olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"ORAN ASGARİ ÜCRET ARTIŞINA YAKIN BİR DÜZENLEME OLACAK"

Özkan, "Asgari ücretteki fedakarlığın emekli zammında da yapılacağını" söyleyerek, "Vatandaşlarımıza bugüne kadar ne faize, ne enflasyona ne de kur kumpaslarına yenik düşürmedik. He daim aldığımız kararlarla satın alma güçlerini artıra artıra bugüne geldik. Demek oluyor ki geçen seneki emekli maaşlarıyla küresel enflasyon salgınına karşı vatandaşımızın ekonomik durumunu güçlendirecek bir rakam olacak. Oran olarak asgari ücret artışına yakın bir düzenleme olacak. Cumhurbaşkanımızın ekonomi ile ilgili müjdeleri de bu istikamettedir. Emekliye yapılacak zam da asgari ücrete zammına yakın olacak." dedi.

EMEKLİLERİN GÖZÜ 3 OCAK'TA

Öte yandan emekliler dört gözle 2022 yılında yapılacak zammı beklerken Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılının Aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak. Böylece milyonlarca emeklinin yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 5 zam olacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Memurlara yapılacak ek zam görüşmelerinin de enflasyon rakamı belli olduktan sonra başlaması bekleniyor.

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Cahit Özkan, AK Parti, Emekli, Ocak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi - Son Dakika
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