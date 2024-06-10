Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B\'li emeklinin ödeme takvimi

Ekonomi

Dün gece şimdiye kadar ki en derin saldırı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye verilecek bayrak ikramiyesi miktarını duyurmasının ardından emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti. 16 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

4A, 4B ve 4C'li emeklinin ödeme takvimi

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C'li (Emekli Sandığı) emeklilerin bayram ikramiyesi farklı günlerde yatırılacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10'u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11'i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14'üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak." bilgisini verdi.

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.