Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi - Son Dakika
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Ekonomi

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi

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Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri bugün itibarıyla başladı. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu bayram ikramiyesi miktarı 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C'li (Emekli Sandığı) emeklilerin bayram ikramiyeleri farklı günlerde yatırılacak.

10.06.2024 09:10  Güncelleme: 09:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekliye verilecek bayrak ikramiyesi miktarını duyurmasının ardından emeklilerinin bayram ikramiyesinde takvim netleşti. 16 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başlayacak. Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine ödenecek ikramiyeler maaş alma takvimine göre yapılacak.

4A, 4B ve 4C'li emeklinin ödeme takvimi

4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C'li (Emekli Sandığı) emeklilerin bayram ikramiyesi farklı günlerde yatırılacak.

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, ödeme takvimine ilişkin, "4C (Emekli Sandığı) kapsamındakilere ayın 10'u, 4B (Bağ-Kur) kapsamındakilere ayın 11'i, 4A (SSK) kapsamındakilere ise 12, 13 ve 14 Haziran'da olmak üzere toplamda ayın 10 ile 14'üne kadar bayram öncesinde emeklerimizin hesabına yatırılacak." bilgisini verdi.

3 BİN LİRAYA YÜKSELTİLMİŞTİ

Ramazan Bayramı'nda da emeklilere 3'er bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı.

Bayram ikramiyesi ilk olarak 2018'de yılda iki kez biner lira olarak ödenmeye başlandı. 2021'de ikramiye bin 100 liraya, 2023'te 2 bin liraya yükseldi. Bu yıl için ise yüzde 50 artışla 3 bin lira oldu.

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B\'li emeklinin ödeme takvimi

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Son Dakika Ekonomi Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Berkant Balli: reis kurbanlık koyun parası vermiş daha ne yapsın 11 17 Yanıtla
  • Nuri Varol: yasasın kurbanda dana keseriz artik 23 2 Yanıtla
  • Ergül Çiftçi: şükretmeyi bilelim arkadaşlar daha düne kadar 3.000 lira da yoktu Türkiye hariç dünyanın hiçbir yerinde emekliye ikramiye yoktur 2 8 Yanıtla
    Halil: İkramiye vermiyorlar doğru ama adamların maaşı senin maaşının 10 kati ihtiyac varmi ikramiyeye 5 2
  • Behcet CAKİR: 3000 bin TL aldık.1000 çocuklara harçlık.1000 bana harçlık.1000 ile kurbanı keseriz artık.. 9 0 Yanıtla
  • Sabri İnce: Sağolun var olun. Çıktık acık alınla laa laaa laaa laaa .:)))) 3 0 Yanıtla
  • Isa Ataman: kurban bayramında iyi gider bozdurup bozdurup harcarız 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor! İşte 4A, 4B ve 4B'li emeklinin ödeme takvimi - Son Dakika
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