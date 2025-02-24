Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam - Son Dakika
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Ekonomi

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

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Ramazan Bayramı'na az bir süre kala emeklilerin en çok merak ettiği konu bayram ikramiyesi. Geçtiğimiz yıl 3 bin lira ödenen emekliler ikramiyelere yapılacak zammı dört gözle bekliyor. Kulislere yansıyan son bilgilere göre; ikramiyelerin 4 bin lira olacağı tahmin ediliyor.

24.02.2025 09:58
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En düşük emekli maaşı son zam ile 14 bin 469'ye yükseltilmişti. Şimdi 16 milyonu aşkın emekli, bayramda verilecek emekli ikramiyesini merak ediyor. 2024 yılında emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde %50 oranında artış yapılarak miktar 3.000 TL'ye yükseltildi. Yeni yılda emekliler ikramiyelere yapılacak zammı merak ediyor.

BAKAN IŞIKHAN: ÇALIŞMA YAPACAĞIZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacaklarını daha önce aktarmıştı. Işıkhan, 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında bir rakamın verileceği iddialarının hatırlatılması üzerine de "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız." dedi.

YÜZDELERE GÖRE OLASI İKRAMİYELER

Bayram ikramiyelerine %20 artış olması durumunda 3.600 lira, %25 artış yapılması durumunda 3.750 liraya yükselecek. Zam oranının %30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3.900 lira olacak. Özellikle zam beklentisinin yükseldiği %35 oranında bayram ikramiyesi, 4.000 lira sınırını aşacak ve 4.050 lira olacak. %40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4.200 liraya yükselecek.

4 BİN LİRA İHTİMALİ GÜÇLÜ

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesi için kulis bilgilerini paylaştı. Karakaş, ikramiyede 'mutlaka' en az 3.500 TL'ye kadar artış olacağını düşündüğünü söylerken "Erdoğan'ın inisiyatifiyle en fazla 'belki' 4 bin TL olabileceği konuşulmaktadır" dedi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

1 Mart'ta başlayacak Ramazan ayı, 30 Mart'ta Ramazan Bayramı'nın ilk günü ile sona erecek.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, 2018 yılından bu yana uygulanan ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, bayram ikramiyelerinin hesaplara 24-28 Mart arasında yatırılması planlanıyor. Ödemelerin 24 Mart 2025 tarihinde yapılacağı öngörüyor.

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara\'da konuşulan rakam

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Son Dakika Ekonomi Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Casper:
    Bozdur Bozdur Harca 22 1 Yanıtla
  • Hacı Yıldırım:
    sadakayı kaldırın 20 1 Yanıtla
  • Casper:
    Kendilerine 100 Bin lira İkramiye 15 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    sayın Cumhurbaşkanı seçimi kazanmak için eyt yi çıkardı, olsun normal yollardan fazla prim ödeyerek emekli olan memur ve diğer emekli insalara oldu. kim verecek bunun hesabı nı. 13600 gün prim ödemesi yaparak emekli oldum diğer emekli 3600 veye 4200 günle oldu tabi ki buna göre herşeyi hesaplayıp ödeme yapması gerekiyor hükümetin. aksi takdirde bu hakka girer helal haram meselesi.ben hakkmı helal etmiyorum.. 11 3 Yanıtla
  • hasan Yilmaz:
    100.000 de yapsanız size oy vermemiş vermem sizi sevmek zorunda değilim erken seçim 6 0 Yanıtla
  • alos :
    İKRAMİYE İSTEMİYORUZ. ARTIRMAK İSTEMEYENLERE SADAKAMIZ OLSUN GERÇİ ONLARA GEÇMEZ AMA. 3 0 Yanıtla
  • Cihana Alp:
    Padişahım çok yaşa. 1 0 Yanıtla
  • Hakikat:
    Son dakika haber editoru sapitiyorsunuz sanirim.Ramazan gelmeden bayrami getirdiniz.Heyecandan olsa gerek. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Bu kadarda düşmeyın sanki safakamı verıyor yazık sanki emeklıler çocuk gıbı oldu 0 0 Yanıtla
  • Melih Oral:
    Zam vermiyecekler boşuna beklemeyin 0 0 Yanıtla
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