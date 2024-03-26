Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, kamu bankaları tarafından emeklilere verilecek promosyona ilişkin yapılan başvurular rekor seviyeye ulaştı.
Erdoğan'ın, 21 Mart'taki Kayseri mitinginde sarf ettiği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.
Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.
21 Mart'ta AK Parti Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin, "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.
Son Dakika › Ekonomi › Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyede - Son Dakika
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çankırı'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, deprem bölgesinde konut tesliminin devam ettiğini ve bu yılın sonuna kadar 200 bin konutun teslim edileceğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayindeki ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirtti. Yılmaz, halkın da enflasyon konusunda endişeli olduğunu ve hükümetin bu konuda kararlı bir şekilde programlarını hayata geçirdiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin reel ekonomide iyi bir performans sergilediğini ancak fiyat istikrarında istenilen seviyeye henüz ulaşılamadığını ifade etti. Yılmaz, enflasyonun orta vadede düşeceğini ve 2026 yılında tek haneli rakamlara yeniden ulaşılacağını sözlerine ekledi.
Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mart ayı meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, ekonomik sıkıntıların temelinde enflasyonun olduğunu söyleyerek, 'Tüm üretici ve tüccarlarımızı yılsonuna kadar fiyat arttırmamaya davet ediyorum' dedi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Çiğli'deki iftar programında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) tarafından düzenlenen programda, sanayicilere ekonomiyle ilgili projelerini anlattı. Dağ, İzmir ekonomisine katkı sağlayacak çeşitli projeleri olduğunu belirtti ve İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını vurguladı.
Fatih Yenikapı'da balıkçıların avladığı yasal boy sınırının altındaki 8 ton istavrit, el konularak ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan denetimde, avlanan istavritlerin yasal boy sınırının altında olduğu tespit edildi. İstavritler, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan kararla yardım kuruluşlarına bağışlandı. Ayrıca, boy yasaklarına uymayan 6 balıkçıya toplamda 123 bin 298 lira ceza kesildi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından AK Parti İl Başkanlığı ve seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililerle buluştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketleri İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ'ta çalışan 5 bin 800 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi bayram havasında imzalandı. Sözleşme ile yüzde 67,07 oranında artış yapıldı. Başkan Tunç Soyer, 'Sizi enflasyona ezdirmemek için yapmam gerekeni sonuna kadar zorladım. Benim görev sürem bitiyor ama bu kavga da bitmez bu sevda da' dedi.
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