Emeklilerden hükümete zam çağrısı: En düşük maaş 13 bin 530 lira olmalıydı - Son Dakika

Emeklilerden hükümete zam çağrısı: En düşük maaş 13 bin 530 lira olmalıydı

Son Güncelleme: 02.10.2023 15:27

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, TBMM'nin dün açılmasının ardından emeklilerin 8 bin 77 lira seyyanen zam beklentisi olduğunu söyledi. Emekli aylıklarını 10 yıl önceyle kıyaslayan Ergün, "En düşük SSK emeklisi maaşı, eylül 2013'te açlık sınırının yüzde 1,47 fazlası iken bugün reelde yüzde 43,75 oranında erimiştir. Açlık sınırı karşısında 10 yıl önceki değerini korusaydı en düşük emekli aylığı 13 bin 530 lira olmalıydı" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin ara zam beklentileriyle ilgili değerlendirme yaptı. Açlık sınırına göre hesaplama yapan Ergün, en düşük maaşın bugün 13 bin 530 lira olması gerektiğini söyledi.

"7 BİN 500 LİRA YETERSİZ KALDI"

TBMM'nin yeni yasama yılının açılmasını anımsatan Ergün, "Memurlara temmuz ayından geçerli olmak üzere 8 bin 77 lira seyyanen zam verilmişti. Ekim ayında yapılması beklenen düzenleme ile emekliye de memurlar gibi 8 bin 77 liralık seyyanen zam verilmeli. Ayrıca emeklinin taban aylığı olan 7 bin 500 lira yetersiz kaldı. En düşük emekli aylığı da hiç olmazsa asgari ücret seviyesine çıkarılmalı" dedi.

"KAYIPLARIN TELAFİSİ ZORLAŞMAKTA"

Ergün, açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Emekli, dul ve yetimlerimiz her geçen gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında adeta nefes alamaz hale gelmiştir. Emeklilerimizin serzenişlerinin farkında olan Sayın Cumhurbaşkanımız birkaç gün önce, ekimde Meclis açılır açılmaz bu konuda gerekenin yapılacağını; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan, gereken talimatı Cumhurbaşkanımızdan aldıklarını ve ekim ayında gerekenin yapılacağını; Sayın Binali Yıldırım, Meclis açılır açılmaz 7 bin 500 lira alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir çalışma, iyileştirme yapılacağını söylemişlerdir. Tabii ki bu açıklamalar emekli topluluğumuzda büyük bir beklenti oluşturmuştur ancak her geçen gün emeklilerimizin kayıplarının telafisi daha da zorlaşmaktadır.

Emeklilerden hükümet zam çağrısı: En düşük aylık 13 bin 530 lira olmalıydı

"ZAMLAR, EMEKLİNİN SOLUĞUNU KESTİ"

Alım gücümüz giderek erimekte, bir emekli aylığı bir aylık ev kirasının yarısını bile ödeyemez hale gelmektedir. Sağlık harcamalarına yetişemez hale gelen emekli, dul ve yetimlerimiz artık sağlıklı beslenme sorunları da yaşamaktadır. Art arda gelen zamlar emeklinin soluğunu kesmiştir. Emekli aylıkları 10 yıl önce açlık sınırının yüzde 1,47 fazlasıyken bugün gelinen noktada sadece yüzde 56,25'ini karşılayabilir hale gelmiş, yani açlık sınırının neredeyse yarısı seviyesine inmiştir. Oysaki aynı alım gücümüzü koruyabilmiş olsaydık bugün en düşük SSK emeklisi aylığının 13 bin 530 TL olması gerekirdi. Acil tedbirlerin alınması artık kaçınılmaz olmuştur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Emeklilerden hükümete zam çağrısı: En düşük maaş 13 bin 530 lira olmalıydı - Son Dakika


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