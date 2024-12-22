''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu

Geniş Video İzle

DİSK'e bağlı emekli sendikalarının Türkiye genelinde eş zamanlı yaptığı açıklama kapsamında İzmir'den iktidara seslenen DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, ''Emeklinin hali bu'' diyerek soyundu.

22.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asgari ücret ve emekli aylığı zamlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, DİSK Emekli-Sen üyesi emekliler Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Geçinemiyoruz artık yeter" başlıklı basın açıklaması düzenledi. DİSK'te örgütlü emekliler İzmir'deki açıklamayı ise Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu önünde gerçekleştirdi. Emekliler adına açıklamayı, DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe yaptı. Yeşiltepe, en düşük emekli aylığının asgari ücret sınırına çekilmesi ve emekli aylıklarına asgari ücret zammı oranında zam yapılması için iktidara çağrıda bulundu.

"EMEKLİ AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETİN DAHİ ÇOK ALTINDA BELİRLENECEKTİR"

Açıklanacak zam oranlarıyla dahi hem asgari ücretin hem de emekli maaşlarının açlık sınırının yine altında kalacağını ifade eden Yeşiltepe, şunları söyledi: "Aralık ayı, milyonlarca işçinin ve ailesinin bir yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyen asgari ücret tespit ayı. Bu yıl da sefalet düzeyinde belirleneceği açık olan asgari ücret, yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altına düşecektir. Diğer yandan yılın ilk günlerinde TÜİK tarafından 'resmi enflasyon oranı' açıklanacaktır. Bir kez daha emekçilerin, emeklilerin yaşam koşullarını yansıtmayan bir enflasyon oranı, emekçilerin maaşlarına; emeklilerin aylıklarına yansıtılacak zam oranını belirleyecektir. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye'de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir."

'Emeklinin hali bu' diyerek SGK önünde soyundu

"2025 YILINDA DAHİ 2024 YILININ AÇLIK SINIRININ NEREDEYSE YARISI KADAR AYLIK ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Emeklilerin 2025 yılında da açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla geçinmeye çalışacağına dikkat çeken Yeşiltepe, şu ifadeleri kullandı: "İktidarın politikalarını kestirmenin ve bugünden yarının koşullarını öngörmenin hiç de zor olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ancak yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız. Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahkûm edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMELİDİR"

İnsanca bir yaşam için emeklilerin taleplerini sıralayan Yeşiltepe, şunları kaydetti: "Emeklilerin talepleri açıktır. Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret bir hanede iki çalışan olduğu varsayımıyla, en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Milyonlarca emekli, açıklanacak yeni asgari ücret seviyesinin yarısından daha düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılacaktır. Şayet asgari ücret insanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücrete işaret ediyorsa; emeklilerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emekli aylıkları en az asgari ücret zammı oranında arttırılmalıdır. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete çekilmeli; diğer emekli aylıkları da aynı oranda artırılmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalıdır. İşçilere, emekçilere, emeklilere gelince kaynak bulamayanlara sesleniyoruz… Kaynak saraydadır, kaynak makam araçlarındadır, kaynak sermayeye verilen teşviklerdedir, kaynak karlarınızdadır, rant gelirlerinizdedir!"

\'\'Emeklinin hali bu\'\' diyerek SGK önünde soyundu
Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Türkiye, 3-sayfa, Finans, İzmir, Yaşam, Zam, Ege, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Sinan Zeybekler:
    tâbi tâbi bizde inandık provokasyon dan başka birşey değil 26 53 Yanıtla
  • McA !:
    Utan akp iktidarı utan ! Yaşlılarımızı ne hallere soktun rezil parti , Ama utanacak yüz var mı ki 22 17 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sizin de işiniz işçi ve emekliyi sömürmek . 32 6 Yanıtla
  • Adem Karadeniz:
    Ortalığı karıştırmak bir başka amacı yok munafiklik 11 24 Yanıtla
  • Osman A:
    Helal olsun.İnsanların canına tak etti artık. 21 9 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    al bunu al, al al al yaz kızım: -devletin bölünmez bütünlüğün..... 19 6 Yanıtla
  • Trabzon:
    ÖNCE SENDİKALARDA ÜYELERİNDEN SÖMÜRDÜKLERİ PARALARI İADE ETSİN VEYA ONLAR İÇİN BİŞEY YAPSIN 9 3 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    Sinan Zeybekler emekli olunca sende don atlette mi olmaz bilmiyorum.Her yıl bağlanan emekli maaşı azalıyor ne de olsa:)) 8 0 Yanıtla
  • Apple User:
    emekli kimin umurunda kendileri yiyip bitirsinler kalırsa emekliye verirler 4 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Bekle ve gör 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:20:58. #1.11#
SON DAKİKA: ''Emeklinin hali bu'' diyerek SGK önünde soyundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.