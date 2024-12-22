\'\'Emeklinin hali bu\'\' diyerek SGK önünde soyundu

Ekonomi

Asgari ücret ve emekli aylığı zamlarına ilişkin tartışmalar devam ederken, DİSK Emekli-Sen üyesi emekliler Türkiye genelinde eş zamanlı olarak "Geçinemiyoruz artık yeter" başlıklı basın açıklaması düzenledi. DİSK'te örgütlü emekliler İzmir'deki açıklamayı ise Konak'taki Sosyal Güvenlik Kurumu önünde gerçekleştirdi. Emekliler adına açıklamayı, DİSK Emekli Sen Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe yaptı. Yeşiltepe, en düşük emekli aylığının asgari ücret sınırına çekilmesi ve emekli aylıklarına asgari ücret zammı oranında zam yapılması için iktidara çağrıda bulundu.

"EMEKLİ AYLIKLARI ASGARİ ÜCRETİN DAHİ ÇOK ALTINDA BELİRLENECEKTİR"

Açıklanacak zam oranlarıyla dahi hem asgari ücretin hem de emekli maaşlarının açlık sınırının yine altında kalacağını ifade eden Yeşiltepe, şunları söyledi: "Aralık ayı, milyonlarca işçinin ve ailesinin bir yıl boyunca nasıl yaşayacağını belirleyen asgari ücret tespit ayı. Bu yıl da sefalet düzeyinde belirleneceği açık olan asgari ücret, yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altına düşecektir. Diğer yandan yılın ilk günlerinde TÜİK tarafından 'resmi enflasyon oranı' açıklanacaktır. Bir kez daha emekçilerin, emeklilerin yaşam koşullarını yansıtmayan bir enflasyon oranı, emekçilerin maaşlarına; emeklilerin aylıklarına yansıtılacak zam oranını belirleyecektir. Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye'de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir."

"2025 YILINDA DAHİ 2024 YILININ AÇLIK SINIRININ NEREDEYSE YARISI KADAR AYLIK ALMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Emeklilerin 2025 yılında da açlık sınırının yarısı kadar bir maaşla geçinmeye çalışacağına dikkat çeken Yeşiltepe, şu ifadeleri kullandı: "İktidarın politikalarını kestirmenin ve bugünden yarının koşullarını öngörmenin hiç de zor olmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Ancak yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz. Açlık sınırı altında asgari ücret dayatmalarına alışmayacağız. Asgari ücretin altında emekli aylığı dayatmalarına alışmayacağız. Dolaylı, dolaysız vergilerle alın terimizin sermayeye peşkeş çekilmesine alışmayacağız. Açlık sınırının 21 bin liraya ulaştığı; yoksulluk sınırının 72 bin lirayı aştığı bugünlerde en düşük emekli aylığı hazine yardımı ile 12 bin 500 liraya tamamlanıyor. Bunun anlamı enflasyon oranlarındaki zamlardan sonra dahi 12 bin 500 liranın altında aylık alan milyonlarca emeklinin aynı miktarda ve dolaylarında emekli aylıklarına mahkûm edilecek olmasıdır. Bir başka deyişle, emekliler, 2025 yılında dahi 2024 yılının açlık sınırının neredeyse yarısı kadar aylık almaya devam edecektir."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET SEVİYESİNE ÇEKİLMELİDİR"

İnsanca bir yaşam için emeklilerin taleplerini sıralayan Yeşiltepe, şunları kaydetti: "Emeklilerin talepleri açıktır. Asgari ücret, yoksulluk sınırı dikkate alınarak belirlenmelidir. Asgari ücret bir hanede iki çalışan olduğu varsayımıyla, en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Milyonlarca emekli, açıklanacak yeni asgari ücret seviyesinin yarısından daha düşük maaşlarla geçinmek zorunda bırakılacaktır. Şayet asgari ücret insanların kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamak için yeterli ve adil bir ücrete işaret ediyorsa; emeklilerin de kendileri ve ailelerine iyi bir yaşam düzeyi sağlamaya hakkı vardır. Emekli aylıkları en az asgari ücret zammı oranında arttırılmalıdır. Emeklilere resmi enflasyon oranında yapılan yüzdelik zamlar hiçbir anlam ifade etmemektedir. En düşük emekli aylığı asgari ücrete çekilmeli; diğer emekli aylıkları da aynı oranda artırılmalıdır. Emeklilerin toplu sözleşmeli sendikal hakları tanınmalıdır. İşçilere, emekçilere, emeklilere gelince kaynak bulamayanlara sesleniyoruz… Kaynak saraydadır, kaynak makam araçlarındadır, kaynak sermayeye verilen teşviklerdedir, kaynak karlarınızdadır, rant gelirlerinizdedir!"