Emlak Konut'tan Milas'ta Rekor İhale - Son Dakika
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Ekonomi

Emlak Konut'tan Milas'ta Rekor İhale

Emlak Konut\'tan Milas\'ta Rekor İhale

Emlak Konut GYO, Muğla Milas'ta 1.1 milyar TL'lik ihale ile 462 milyon TL gelir elde etti.

19.09.2024 17:56
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GAYRİMENKUL yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut GYO'nun gözde turizm merkezi Muğla Milas'ta arsa satışı karşılığı gelir paylaşım modeli ile gerçekleştirdiği ihale tamamlandı. Düzenlenen ihaleye 23 firma katıldı. 1 milyar 100 milyon TL'ye tamamlanan ihaleyle Emlak Konut 462 milyon TL şirket payı toplam geliri elde edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Emlak Konut GYO'nun Muğla Milas'ta Meşelik Mahallesi'nde yer alan konut imarlı 17 bin 166 metrekare konut arsası ihalesine 23 firma katıldı. 1'inci oturumu 4 Eylül'de ikinci oturumu 16 Eylül'de yapılan ve 1 milyar 100 milyon TL'ye tamamlanan ihalede Emlak Konut, yüzde 42 oranında şirket payı gelir oranı ile 462 milyon TL geliri elde edecek. Emlak Konut, bu ihaleyle 2,19 çarpanına ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada "Yaptığı öncü çalışmalarla Türkiye ekonomisine ve sektöre ivme katmayı sürdüren Emlak Konut GYO'nun Muğla Milas'ta gerçekleştirdiği ihale, Emlak Konut'un ülke ekonomisine ve gayrimenkul sektörüne olan katkısını bir kez daha gösterdi. Yatırımlarına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emin adımlarla devam edecek olan Emlak Konut GYO, bu güvene layık olmak için yıl sonuna kadar yeni ihaleler düzenlemeye devam edecek. Proje; Milas Havalimanı, Yalıkavak, Bodrum, Çökertme ve pek çok önemli noktaya yakın konumuyla dikkat çekiyor" denildi.

İHALE DETAY BİLGİ:

•İhaleyi kazanan firma: Baş Yapı İnş. Taah. ve Tur. San. Dış Tic. Ltd. Şti.

* Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 1.100.000.000 TL

* Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut GYO Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 462.000.000 TL

* Arsa Satışı Karşılığı Emlak Konut GYO Payı Gelir Oranı: Yüzde 42

* İhalede Emlak Konut GYO 2,19 çarpanına ulaşmıştır.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Emlak, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emlak Konut'tan Milas'ta Rekor İhale - Son Dakika

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