Emlakjet Temmuz 2025 Raporu Yayımlandı

13.08.2025 12:28
Emlakjet, konut talebinde kredi faizlerinin etkilerini vurgulayan Temmuz 2025 raporunu yayınladı.

Emlakjet, kullanıcı davranışları, güncel piyasa dinamikleri ve anket sonuçlarına dayanan Temmuz 2025 gayrimenkul raporunu yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan raporda, Türkiye'de konut talebini etkileyen önemli parametrelerden biri olan kredi faiz oranlarının tüketici kararlarına nasıl yansıdığı yer alıyor.

Türkiye genelinde konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 artarak, 142 bin 858 yükseldi. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 23 bin 152 ile İstanbul, 12 bin 491 ile Ankara ve 7 bin 815 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 58 ile Ardahan, 93 ile Bayburt ve 103 ile Hakkari olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,6 artarak bin 913 oldu. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşirken, yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller 643 ile İstanbul, 642 ile Antalya ve 175 ile Mersin oldu.

Faiz indirimi beklentisi alım kararlarını etkiliyor

Emlakjet'in geçen ay gerçekleştirdiği ve 60 binden fazla kullanıcının katıldığı anket çalışması, bireylerin faiz oranlarındaki değişime nasıl tepki verdiğine dair önemli ipuçları sunuyor.

Son dönemde yükselen faiz oranları nedeniyle beklemeye geçen bireysel kullanıcılar, faiz indirimi durumunda alım kararlarını yeniden değerlendirmeye hazır olduklarını ortaya koyuyor.

Katılımcıların yüzde 39'u, faiz oranlarında bir düşüş olması durumunda konut satın almayı düşüneceğini belirtti. Bu oran, krediyle konut alma ihtimali olan her 10 kişiden 4'ünün potansiyel alıcıya dönüşebileceğini gösteriyor. Yüzde 61'lik kesim ise faiz indiriminin kararlarını değiştirmeyeceğini ifade etti.

Katılımcıların yüzde 51'i, faiz oranlarının düşmesinin fiyatları artıracağına inandığını kaydederken, yüzde 26'sı ise faiz indiriminin fiyatları etkilemeyeceğini belirtti.

Yüzde 12'lik bir kesim de fiyatların düşmesini aktarırken, yüzde 11'lik bir kullanıcı grubu fiyatların dengede kalacağı görüşünde. Bu dağılım, faiz indirimlerinin yalnızca krediye ulaşımı kolaylaştırmadığını, aynı zamanda konut fiyatı algısı üzerinde de belirleyici olduğunu ortaya koyuyor.

Kredi tercihlerinde aylık ödeme yükü öne çıkıyor

Kullanıcılara, faiz indirimi durumunda krediyle konut alma kararını en çok etkileyen faktörün ne olacağı sorusuna katılımcıların krediye yaklaşımında en etkili faktörün aylık taksitlerin bütçeye uygunluğu olduğu görülüyor.

Faiz indirimi durumunda krediyle konut alma kararını etkileyen en önemli faktörün yüzde 45 ile aylık taksit ödemesi olduğunu ortaya koydu. Bu sonucu yüzde 27 ile toplam maliyet, yüzde 19 ile vade süresi ve yüzde 9 ile peşinat tutarı izledi.

Temmuz ayı anket sonuçları, faiz oranlarındaki değişimlerin konut piyasasına etkisinin çok katmanlı olduğunu ortaya koyuyor. Faizlerin düşmesi, yalnızca krediye ulaşımı kolaylaştırmakla kalmamakta, aynı zamanda fiyat algısını ve satın alma zamanlamasını da etkiliyor. Özellikle aylık taksit tutarına odaklanan kullanıcı kitlesi, kredi koşullarının iyileşmesi durumunda beklemede kalmaktan vazgeçmeye hazır olduğunu gösteriyor.

Bu veriler, faiz indirimi beklentisinin yalnızca teknik bir ekonomik gösterge değil, konut alım kararlarını şekillendiren temel psikolojik bir dinamik olduğunu gözler önüne seriyor.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
