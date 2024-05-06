Emtia Piyasasında Fed Belirsizliği ve Jeopolitik Risklerin Etkisi - Son Dakika
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Ekonomi

Emtia Piyasasında Fed Belirsizliği ve Jeopolitik Risklerin Etkisi

Emtia Piyasasında Fed Belirsizliği ve Jeopolitik Risklerin Etkisi

Emtia piyasasında geçen hafta, hava durumu olaylarının üretime yönelik endişelerin artmasına rağmen, ABD Merkez Bankası'na ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla yön arayışı hakim oldu. Altın ve gümüş gibi değerli metallerde düşüş eğilimi görülürken, bakır ve platin gibi metallerde ise artış yaşandı. Brent petrol fiyatları düşerken, doğal gaz fiyatları ise yükseldi. Tarım ürünlerinde ise buğday ve pirinç fiyatları yatay seyrederken, mısır ve soya fasulyesi fiyatları arttı. Kahve ve kakao fiyatları ise düşüş yaşadı.

06.05.2024 11:03  Güncelleme: 11:16
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Emtia piyasasında, geçen hafta küresel çapta hava durumu olaylarının üretime yönelik endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin belirsizliklerin olumsuz etkilerinin, jeopolitik risklerin ve bazı ürünlerde arza yönelik endişelerin azalmasıyla yön arayışı hakim oldu.

Emtia piyasasında, geçen hafta karışık bir seyir izlendi.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin Fed'in ilk faiz indirimine eylülde gidebileceğine yönelik beklentileri artırmasına karşın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamaların etkisi devam etti.

Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

ABD'de, tarım dışı istihdam, nisanda 175 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a çıktı.

Küresel çapta hava durumu olaylarının sebep olduğu üretime yönelik endişeler emtia piyasasını yukarı yönlü etkilemesine karşın, jeopolitik risklerin ve bazı ürünlerde arza yönelik endişelerin azalması bu etkiyi sınırlandırdı.

Değerli metallerde düşüş eğilimi görüldü

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 1,5, gümüş yüzde 2,4, paladyum yüzde 1 değer kaybederken, platin yüzde 4,5 değer kazandı.

Fed'in faiz indirimine ne zaman başlayacağına yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklere ilişkin endişelerin azalması altının ons fiyatını baskıladı.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar libre bazında bakırda yüzde 0,2, alüminyumda yüzde 0,6 azalırken, kurşunda yüzde 0,3, nikelde yüzde 0,8, çinkoda yüzde 2,4 artış kaydetti.

Analistler, bakırda geçen hafta düşüşler yaşanmasına karşın talep görünümünün hala olumlu olacağını ve yeni tarihi zirvelerin görülebileceğini söyledi.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 6 azalış kaydederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 33 arttı.

Büyük petrol üreticilerinin ve ticaret yollarının bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes sağlanması ihtimali, arz endişelerini azaltarak petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekliyor.

Ortaya çıkan arz yönlü sorunların gelecek kışa yönelik stokları azaltma riski oluşturmasıyla doğal gaz fiyatları yükseldi. ABD merkezli doğal gaz şirketi Cheniere Energy, bu yaz LNG tesislerinde uzun süreli kesintiler beklemediğini, bunun da ABD LNG ihracatını artıracağını ve aşırı arz olan ABD doğal gaz piyasasının sıkılaştırılmasına neden olabileceği açıklamasında bulundu.

Kakaoda tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşü

Tarım grubunda da karışık bir seyir izlendi. Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yatay seyrederken, mısırda yüzde 2,3, soya fasulyesinde yüzde 3,2 arttı, pirinçte ise yüzde 0,4 azaldı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 6,5, kahvede yüzde 10,4 değer kaybederken, şekerde yüzde 0,8 değer kazandı. Kakaonun ton başına fiyatı ise 24,4 düştü.

Dünya pirinç üretim tahminlerinin artış göstermesi, fiyatlarda değer kaybına neden oldu.

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle mısır ve soya fasulyesi fiyatları arttı. Tayland'daki rekor sıcaklıklarla şeker fiyatları yükseldi. Hindistan'da şeker üretiminin ekim-nisan aralığında düşüş göstermesi, fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Küresel kahve arzının artması fiyatların sert düşmesine yol açtı.

Kakao fiyatları, arz endişelerinin hafiflemesiyle bu hafta tüm zamanların en hızlı haftalık düşüşünü kaydetti. Nijerya'da kakao ihracatının artması kakaoda arza ilişkin endişelerin azaldığını ortaya koyuyor.

Yatırımcılara yapılan teminat tamamlama çağrıları sonrasında kakao fiyatları sert geriledi. Rekor seviyedeki fiyatlar nedeniyle birçok trader ve çikolata şirketi gelecek sezon için kakao çekirdeği alımlarını erteliyor. Bu da kakao talebini olumsuz etkiliyor.

Analistler, kakaoda bundan sonraki dönemde yavaş yavaş arzın yeniden artmaya başlayacağını, bunun da fiyatların düşeceği beklentisini artırdığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasasında Fed Belirsizliği ve Jeopolitik Risklerin Etkisi - Son Dakika

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