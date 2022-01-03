Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.
Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.
Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.
Memur maaşlarındaki yüzde 30,5'lik artış emekli memur aylıklarına da yansıması ile en düşük emekli memur aylığı 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek. İşte diğer memur emeklilerinin maaşları:
SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.
Son Dakika › Ekonomi › En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar - Son Dakika Ekonomi