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En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar - Son Dakika

En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar

03.01.2022 22:27
En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla emeklilere yüzde 25.48'lik bir zam göründü. Bu zamma rağmen maaşları 2 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları 2 bin 500 liraya tamamlanacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşlarına yapılan ilave iyileştirme ile ocak ayında yüzde 30.5 oranında zam yapılacağını açıkladı. Memur maaşlarındaki bu artış emekli memur aylıklarına da yansıyacak. İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar...

Milyonlarca kişinin maaş zammını belirleyecek enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon aralık ayında yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu. 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu (Temmuz-Aralık) ise %25.48 olarak gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 25.48 ZAM

Emekli zammı da 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonuna göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, ocakta yüzde 25.48 oranında artacak.

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAMMI YÜZDE 30,5'E ÇIKTI

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

Erdoğan, eşi çalışmayan memurun aile yardımının 521 liraya, 6 yaş altı çocuk yardımının 115 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımının da 57 liraya çıkartılacağını açıkladı.

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI

  • SSK (2000 öncesi)2624 liradan 3293 liraya yükseldi.
  • SSK (2000 sonrası)1627 liradan 2500 liraya yükseldi.
  • Bağ-Kur (esnaf)1912 liradan 2500 liraya yükseldi.
  • Bağ-Kur (tarım)1802 liradan 2500 liraya yükseldi.

EMEKLİ MEMUR AYLIKLARI

Memur maaşlarındaki yüzde 30,5'lik artış emekli memur aylıklarına da yansıması ile en düşük emekli memur aylığı 3 bin 276 liradan 4 bin 275 liraya yükselecek. İşte diğer memur emeklilerinin maaşları:

  • Müsteşar (1/1) 11806 liradan 15394 liraya yükseldi.
  • Genel müdür (1/1) 10435 liradan 13608 liraya yükseldi.
  • Şube müdürü (Lisans - 1/4) 4004 liradan 5222 liraya yükseldi.
  • Memur (Lisans - 1/4) 3918 liradan 5109 liraya yükseldi.
  • Öğretmen (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.
  • Kaymakam 1. sınıf (1/4) 6840 liradan 8919 liraya yükseldi.
  • Başkomiser (1/4) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.
  • Polis memuru (8/1) 4167 liradan 5434 liraya yükseldi.
  • Hemşire (Lisans - 1/4) 3916 liradan 5107 liraya yükseldi.
  • Mühendis (1/4) 4913 liradan 6407 liraya yükseldi.
  • Teknisyen (Lise -1/4) 3419 liradan 4459 liraya yükseldi.
  • Profesör (1/4) 9346 liradan 12187 liraya yükseldi.
  • İmam-hatip 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.
  • Avukat (1/4) 4029 liradan 5254 liraya yükseldi.
  • En düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4272 liraya yükseldi.

EMEKLİLER ZAMLI MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

SSK emeklileri zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihlerinde alacak.

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Enflasyon, Bağ Kur, Emekli, Memur, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı 2 bin 500 liraya yükseldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacakları yeni maaşlar - Son Dakika
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