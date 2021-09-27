Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,072414
|1,69
|İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu
|0,053541
|1,64
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,820793
|1,62
|İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu
|0,098702
|1,59
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|11,248122
|1,58
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,038242
|3,02
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,018355
|2,74
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,104664
|1,97
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,051186
|1,62
|TEB Portföy Amerika Tekn. Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|5,133294
|1,56
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,148096
|2,06
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|188,262834
|1,92
|İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu
|0,154502
|1,92
|Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu
|0,069320
|1,87
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,107092
|1,73
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy AGI Değ. Fon
|1,591042
|3,17
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|1,031592
|2,72
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,133397
|1,75
|İş Portföy Dijital Oyun Sektörü Karma Fon
|0,987486
|1,70
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,118049
|1,64
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|3,798228
|1,74
|Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz)
|3,477116
|1,59
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,034573
|1,57
|Albaraka Portföy Katılım Fonu
|1,545804
|1,53
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,265177
|1,29
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,040969
|1,34
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,069513
|1,33
|Inveo Portföy Altın Fon
|1,040907
|1,31
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,137005
|1,30
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053774
|1,29
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,026803
|0,15
|Nurol Portföy Para Piyasası Fonu
|1,022407
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,098095
|0,15
|Deniz Port. Para Piyasası Fonu
|1,191654
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,198460
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi