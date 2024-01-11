Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğal gaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

BAKAN BAYRAKTAR: DOĞAL GAZ ZAMMI PLANLAMIYORUZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, kışın doğal gaza zam gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtladı. Bayraktar, "Şu an bir enerji bakanı olarak söyleyebilirim ki bir doğal gaz zammı planlamıyoruz. Yine de elbette biz verimli kullanalım enerjilerimizi. Dünyada da fiyatlar makul seviyelerde. Bu da elimizi rahatlatıyor. Avrupa'da elektrik ve doğal gazda en ucuz ikinci ülkeyiz. Vatandaşımızı da enerjide desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

"GABAR'DA GÜNLÜK 32 BİN VARİLİN ÜZERİNDE PETROL ÜRETİYORUZ"

Bakan Bayraktar şunları söyledi: " Şırnak'ta, Gabar'da 32 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz şu an itibarıyla. Bir günde üretiliyor bunlar. Şu an üretim rakamımızı ikiye katlamış durumdayız. Biz yılın son günü, yeni yıla orada çalışan arkadaşlarla bir arada girdik. Hedef yıl sonuna kadar bu rakamı 100 bin varile çıkarmak. Üzerine beton dökülen sondajlarda tekrar arama yapıp sonuç aldığımız oldu ancak burada önemli olan Şırnak, Gabar buralar hep terörle aranırdı. Şimdi dağlarda yüzlerce kilometrelik yol yapıyoruz. Buralarda artık terör yok. Buralar gidilemeyen bölgelerdi. Çok büyük bir keşif.

Sismik verilere tekrar farklı bir gözle bakıp sismik bir şey görürsek bakıyoruz. Sığ kazılan yerlere daha derin bakıyoruz. 2 boyutlu sismik var. Bu adeta röntgen çekmek gibi. Petrolcülük işinde 3 boyutlu sismik dediğimiz şey de biraz işin emarı. Doktorların dediği gibi sonra 'biyopsi' yapalım derler, bizim sondaj da bu işin biraz biyopsi aşaması oluyor.

"GABAR'DAKİ PETROL 2024 SONUNDA İHTİYACIMIZIN YÜZDE 20'SİNİ KARŞILAYACAK"

Burada bulunan petrol 2024 sonunda ihtiyacımızın yüzde 20'sini karşılayacak diyoruz. Biz burada şunu yapmak istiyoruz. Aile ve Gençlik Bankası kuracağız demişti Cumhurbaşkanımız. Buranın gelirlerini vatandaşlarımıza sunacağız ifadelerini kullanmıştı. Biz buradan elde ettiğimiz gelirleri bu fona aktaracağız. Elde ettiğimiz gelir Aile ve Gençlik Bankasına aktarılacak. Rakamlar arttıkça bu sağlanacak. İş çok komplike ve zaman isteyen bir iş. Gidecek daha yolumuz var.

"KARADENİZ GAZI'NI EVLERİMİZDE KULLANIYORUZ"

Karadeniz gazı şu an evlerde, evlerimizde kullanıyoruz. Günlük 2,2 milyon metreküp üretim var, bu 40 milyon olacak. Hedefimiz bu. Türkiye'nin ihtiyacı çok daha fazla. Keşiften sonra üretim aşamasındayız ama farklı sondajlar da yapmak zorundayız. Hem Fatih, hem Yavuz hem Kanuni sahada. Yeni keşifler için çalışmalar devam ediyor.

"SAKARYA GAZ SAHASI BÖLGESİNDE DAHA ÇOK KEŞİF OLABİLİR"

Bizim Sakarya Gaz Sahası adını verdiğimiz bölgede daha çok keşif olabileceğine inanıyoruz ve arama faaliyetlerine burada yoğunlaşacağız. Gazı burada bulduğumuz için odaklandığımız nokta burası. Buradaki üretim ile alakalı çalışmayı aksatmadan, arama çalışmalarını da eş zamanlı olarak yürütmek istiyoruz. Biz aralara mutlaka yeni keşifleri koymak istiyoruz.

"TÜRKİYE'NİN DIŞA BAĞIMLILIĞINI SONA ERDİRMESİ LAZIM"

Türkiye dışa bağımlılığı yüzde 68'lerde bir ülke. Ama Türkiye'nin dışa bağımlılığını sona erdirmesi lazım. Önümüzdeki 30 yılda hedef, tam bağımsızlık. Türkiye'nin ihtiyaçları çok büyük. Aramadan keşfetmeden çok ezbere bir şey söylemek istemiyorum. Biz neredeyse tüm Karadeniz'i taradık. Bulacağımız keşiflerle bu dışa bağımlılığı ülkemizin gündeminden çıkaracağız.

"ELEKTRİK ÜRETİMİMİZİ TEMİZ KAYNAKLARDAN KESİNTİSİZ SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Türkiye'nin nüfusu artıyor, şehirleşme artıyor. Sanayi ve ekonomi büyüyor. Bu şu demek mutlaka enerjiye ihtiyacımız var. Nükleer yıl boyunca kesintisiz şekilde üretim yapıyor. 7 Ocak'ta örneğin rüzgar enerjisi ile yüzde 28 elektrik ihtiyacımızı karşıladık bu enerjiye 6 Ocak'ta da 8 Ocak'ta da ihtiyacımız var. Bizim elektrik üretimimizi böyle temiz kaynaklardan kesintisiz sağlamamız lazım. Dünya genel olarak bir elektrikleşme sürecine gidiyor.

Konutların çatılarında güneş panellerini kullanmak mümkün. Burada da emsal kullanıcılarımız bu yatırımları yapıp kullanabilirler. Ürettikleri zaman bir kısmını o an kullanmıyorlarsa sisteme de satabiliyorlar. Üretiyorsunuz elektriğinizi aracınız aynı zamanda depo, orada depoluyorsunuz gibi her şey birbirine bağlantılı. Belki aracınızdaki elektriği şebekeye verebilir haline geleceksiniz. Yazılımın yapay zekanın iç içe olduğu bir dünyaya gidiyoruz. Akkuyu'ya Meclis Enerji Komisyonumuzu götürdük, oradaki herkes çok etkilendi. Biz ısrarla, yılmadan göstermemiz lazım. Anlatmamız lazım.

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİNİ VERİMLİ KULLANMASI LAZIM"

Türkiye'nin birçok açıdan enerjisini verimli kullanması lazım. İthal kaynağınızı çok daha verimli kullanmamız lazım. Ve elbette çevreye etkisini düşünmek lazım. Biz insanların hayat standardından ödün vermeden hem de enerjide daha verimli olunmasını amaçlıyoruz. Kentsel dönüşüm örneğin. Kentsel dönüşüm çok hayati bir konu. Hem depreme hazırlık için hem de enerji verimliği olan evler olacak. Isı yalıtımı yapan vatandaşlarımızın faturaları azalıyor.