Enerji Bakanlığı'nda Atama Kararları - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji Bakanlığı'nda Atama Kararları

BOTAŞ ve MAPEG'te görevden almalar yapılırken, yeni atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

19.10.2024 10:47
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Advan ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 1. Hukuk Müşaviri Murat Demir görevden alındı.

BOTAŞ Genel Müdür Yardımcılığı görevine Mithat Aydın'ın, MAPEG 1. Hukuk Müşavirliğine Devran Ünlü'nün atanması kararlaştırıldı.

Öte yandan Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliklerine Zafer Benli ve Mithat Yüksel ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine Halil Yılmaz'ın atanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerji Bakanlığı'nda Atama Kararları - Son Dakika

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