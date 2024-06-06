Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle taleplerini paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle taleplerini paylaştı

Memur-SEN Konfederasyonuna bağlı Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle birlikte taleplerini bildirdi. Demir, son 20 yılda demokratikleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan olumlu adımların geri alındığını belirterek, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmadığını ve haklarının göz dikildiğini ifade etti. Demir, sendikal örgütlenmenin engellenmesi, servis hizmetinin kaldırılması, koruyucu giyim engelinin getirilmesi ve diğer taleplerin karşılanmasını istedi.

06.06.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-SEN Konfederasyonuna bağlı Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle birlikte taleplerini bildirdi.

Sendika İl Başkanı Vedat Demir yaptığı açıklamada; son 20 yıllık süreçte demokratikleşme, özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımların geri alındığı belirterek; "Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı kanun ile yasal çerçevesi belirlenen toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek, sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için kamu görevlilerimizden aylık 345 TL kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı görülürken, sosyal hak olan lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez. Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor, hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Akıttığımız terimizin karşılığı verilsin, toplu sözleşme hükümlerimiz engellenmesin" diyen Demir, "Anayasa'da belirtilen hakkımız, toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan genelge ile engellenemez. Toplu sözleşme ikramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını, koruyucu giyim kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını, 1. dereceye 3600 ek göstergenin bir an önce hayata geçirilmesini, emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Sendika, Niğde, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle taleplerini paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:58 AK Parti’den CHP’ye geçen Mazgirt Belediyesi’nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi AK Parti'den CHP'ye geçen Mazgirt Belediyesi'nin elektriği 5 yıldır ödenmeyen borç nedeniyle kesildi
14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
14:19 Deprem tehlikesi altındaki İstanbul’da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat Deprem tehlikesi altındaki İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanından akılalmaz vaat
13:07 İYİ Partililer Akşener’den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez İYİ Partililer Akşener'den emin: Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif edilse bile kabul etmez
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
15:48 Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı Ece Vahapoğlu ve Cihan Alpay tek celsede boşandı
15:19 ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü ECB politika faizini 25 baz puan düşürdü
15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası rezervleri açıklaması
15:13 Erden Timur’un Galatasaray’a son kıyağı Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor Erden Timur'un Galatasaray'a son kıyağı! Sofyan Amrabat ve Aaron Wan-Bissaka Aslan oluyor
14:32 Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı Fahriye Evcen 38. yaşını kutladı, herkesin gözü pastaya takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 16:23:02. #1.12#
SON DAKİKA: Enerji BİR-SEN Niğde İl Başkanı Vedat Demir, sendika üyeleriyle taleplerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement