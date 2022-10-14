Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında ağırlaşan enerji krizi nedeniyle küçük nükleer modüler reaktör ve hidrojenin, sektörün gündeminde üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

Arslan, Atlantik Konseyi Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde düzenlenen "2022 Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı"nın sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, konferansa katılan uzmanların, enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktörlerin çözüm olabileceğini belirttiğini söyledi.

Mevcut enerji arzında sorunların yaşandığı bu dönemde nükleer ve hidrojenin daha hızlı çözümler olabileceğini dile getiren Arslan, "Özellikle Amerika küçük modüler nükleer reaktörlerin üzerinde çok duruyor. Kesin olan bir şey var ki bu savaştan sonra Rus gazının kullanılması çok zor. Bu nedenle küçük modüler nükleer reaktörler çözümlerden birisi. Hidrojen de yeni bir teknoloji ama onun da devreye sokulması gerekiyor." diye konuştu.

Arslan, Doğu Akdeniz, Irak, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan'dan yeni gaz tedarikinin sağlanmasının vakit alabileceğini ifade ederek, "Ancak buna rağmen yeni gaz tedarikinin önemi devam edecek. Azerbaycan inşallah Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini artıracak ve daha çok gaz tedarik edecek. Türkmen gazı nasıl getirilebilir, İran'dan daha fazla gaz alınması veya Irak'ın devreye girmesi nasıl mümkün olabilir, gibi birçok konu var. Burada Türkiye'nin rolü de artacak. TANAP'ın kapasitesi artırılıp Türkiye'nin daha güçlü bir transit oyuncu olarak devreye girmesi söz konusu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu seçeneklerin altyapı yatırımı gerektirdiğine işaret eden Arslan, "Bu noktada bankaların da bazı kurallarını esnetmeleri gerekebilir çünkü sadece yeşil yatırım yeterli olmayacak. Fiyatlar artınca gaz bir süre daha cazibesini koruyacaktır." diye konuştu.