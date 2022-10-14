Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor

14.10.2022 10:51
Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında ağırlaşan enerji krizi nedeniyle küçük nükleer modüler reaktör ve hidrojenin, sektörün gündeminde üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

Atlantik Konseyi Türkiye Temsilcisi ve İcra Direktörü Defne Sadıklar Arslan, Rusya- Ukrayna Savaşı sonrasında ağırlaşan enerji krizi nedeniyle küçük nükleer modüler reaktör ve hidrojenin, sektörün gündeminde üst sıralarda yer aldığını bildirdi.

Arslan, Atlantik Konseyi Türkiye ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğinde düzenlenen "2022 Bölgesel Temiz Enerji Görünümü Konferansı"nın sonrasında AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, konferansa katılan uzmanların, enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktörlerin çözüm olabileceğini belirttiğini söyledi.

Mevcut enerji arzında sorunların yaşandığı bu dönemde nükleer ve hidrojenin daha hızlı çözümler olabileceğini dile getiren Arslan, "Özellikle Amerika küçük modüler nükleer reaktörlerin üzerinde çok duruyor. Kesin olan bir şey var ki bu savaştan sonra Rus gazının kullanılması çok zor. Bu nedenle küçük modüler nükleer reaktörler çözümlerden birisi. Hidrojen de yeni bir teknoloji ama onun da devreye sokulması gerekiyor." diye konuştu.

Arslan, Doğu Akdeniz, Irak, Türkmenistan, İran ve Azerbaycan'dan yeni gaz tedarikinin sağlanmasının vakit alabileceğini ifade ederek, "Ancak buna rağmen yeni gaz tedarikinin önemi devam edecek. Azerbaycan inşallah Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) kapasitesini artıracak ve daha çok gaz tedarik edecek. Türkmen gazı nasıl getirilebilir, İran'dan daha fazla gaz alınması veya Irak'ın devreye girmesi nasıl mümkün olabilir, gibi birçok konu var. Burada Türkiye'nin rolü de artacak. TANAP'ın kapasitesi artırılıp Türkiye'nin daha güçlü bir transit oyuncu olarak devreye girmesi söz konusu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm bu seçeneklerin altyapı yatırımı gerektirdiğine işaret eden Arslan, "Bu noktada bankaların da bazı kurallarını esnetmeleri gerekebilir çünkü sadece yeşil yatırım yeterli olmayacak. Fiyatlar artınca gaz bir süre daha cazibesini koruyacaktır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Bursa ekonomi haberleri: Bursa'da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu düzenlenecek Bursa ekonomi haberleri: Bursa'da 1. Ulusal Tekstil Makinaları ve Sistemleri Sempozyumu düzenlenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (2) 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı 'Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel' kitabı tanıtıldı
Kaynak: AA

Atlantik Konseyi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:41 ABD'den Türkiye'ye dönüşte aynı uçağa bindiler! İşte Bakan Nebati ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yaşananlar...
16:32 Sakarya'da camiye giden yaşlı adam, tuvalette hareketsiz halde bulundu
16:32 Bakan Yanık duyurdu: Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının uçak biletleri artık yüzde 50 indirimli
16:34 Brezilyalı yıldız Neymar'ın başı yolsuzlukla belada! 5 yıl hapsi isteniyor
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:59 8 aydır Ukrayna ile savaşta olan Rusya lideri Putin: Ukrayna'yı yok etme gibi bir hedefimiz yok, büyük saldırılara ihtiyaç yok
15:51 Güel oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın ablası görenleri şaşkına çeviriyor
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 17:08:21. #1.13#
SON DAKİKA: Enerji krizine karşı hidrojen ve küçük modüler nükleer reaktör çözümleri öne çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement