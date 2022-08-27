EPDK, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti - Son Dakika
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EPDK, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

27.08.2022 09:10
EPDK, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin üçüncü tarife uygulama dönemi perakende satış tarifelerinin revize edilmesine karar verdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Selçuk Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Aksa Malatya Doğalgaz Dağıtım AŞ, Aksa Mustafakemalpaşa Susurluk Karacabey Doğal Gaz Dağıtım AŞ, Enerya Aksarak Doğal Gaz Dağıtım AŞ ve Kırgaz Kırıkkale- Kırşehir Doğalgaz Dağıtım Paz. ve Tic. AŞ'nin, 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.

Söz konusu kararlar, 1 eylül itibarıyla yürürlüğe girecek.

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Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK, 7 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti - Son Dakika

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