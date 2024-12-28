Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma

Türkiye'de çeşitli enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

28.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Yeniçates-Zonguldak-2 Enerji İletim Hattı'"nın 12-24 numaralı direkleri arasının deplase edilmesi amacıyla proje güzergahına isabet eden taşınmazlar ile "154 kV (Bodrum-1-Yeniköy) Brş.N.-Yalıkavak Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Siirt'te kurulacak Kırgeçit Regülatörü ve hidroelektrik santrali (HES) üretim tesisi için gerekli olan ve ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Metristepe rüzgar enerjisi santrali için (RES) elektrik üretim tesisinin kapasite artışının sağlanması amacıyla Bilecik'te, R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Çorum'da bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Elmadağ-1 güneş enerjisi santrali (GES) elektrik üretim tesisinin ve Sivrihisar-1 GES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Ankara'da ve Eskişehir'de ilgili kararda bilgileri yer alan taşınmazların, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Enerji, ankara, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:34 Meteoroloji uzmanı İstanbul’da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi Meteoroloji uzmanı İstanbul'da lapa lapa kar yağışı için tarih verdi
12:16 “Burası şeriat ülkesi“ sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle yeni yıl pazarına saldırdı
11:10 DEM Parti’den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama DEM Parti'den Öcalan görüşmesi sonrası ilk açıklama
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 167 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 167 kişi hayatını kaybetti
10:59 Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı Yeni yıl için plastik poşet fiyatına yüzde 100 zam yapıldı
10:42 Erzincan’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 26 yaralı
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:16 Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı Fatih Erbakan: Esad rejiminin devrilmesi konusunda Türkiye seyirci kaldı
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 12:54:52. #1.11#
SON DAKİKA: Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.