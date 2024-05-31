Enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika
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Ekonomi

Enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Balıkesir, Malatya, Erzincan, Sivas, Trabzon, Karaman, Bursa ve Şarkikaraağaç illerinde yapılacak projeler için gerekli taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

31.05.2024 09:27
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Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için ilgili taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Balıkesir ilinde kurulacak Günaydın Rüzgar Enerjisi Santrali (Yardımcı Kaynak GES) elektrik üretim tesisi için gerekli taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından acele kamulaştırılacak.

R3-Malatya-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Malatya, Erzincan ve Sivas illerinde gerekli taşınmazlar da tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından acele kamulaştırılacak.

Bağlantı anlaşması uyarınca tesis edilecek "154 kV R3-Trabzon-1 RES TM-R3-Bayburt-5 RES TM Enerji İletim Hattı Projesi", 154 kV R3-Karaman-1 RES TM-Kepezkaya Havza TM Enerji İletim Hattı Projesi" ile TEİAŞ'a ait "400-154 kV Bursa Batı TM İrtibatları Enerji İletim Hattı Projesi"nin isabet ettiği taşınmazlarda direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

TEİAŞ'a ait "154 kV Ulus Transformatör Merkezi Projesi"nin sahasına isabet eden taşınmazlar, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Şarkikaraağaç İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla da ilgili güzergaha isabet eden taşınmazlarla proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları, anot yataklarının yapımı amacıla ihtiyaç duyulan taşınmazlar mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.

Kaynak: AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Balıkesir, Erzincan, Karaman, Trabzon, Malatya, Türkiye, Bursa, Sivas, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji projeleri için taşınmazlar acele kamulaştırılacak - Son Dakika

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