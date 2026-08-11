Enerji Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Enerji Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor

Enerji Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor
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Yılbaşından bu yana 33 şirket Borsa İstanbul'a katılırken, 8'i enerji sektöründen.

Yılbaşından bu yana 29 şirket halka arz sürecini tamamlarken SPK 4 şirkete ise yeni onay verdi. Bu süreç tamamlanınca yılbaşından bu yana borsaya 33 şirket gelmiş olacak. Bu şirketlerin 8'inin enerji sektöründen olması dikkat çekiyor. Halen Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kapısında halka arz için bekleyen toplam 144 şirket içinde de 22 enerji şirketi bulunuyor. Yabancı yatırımcıların gözdesi enerji, başvuru sayısında ilk sırada yer alan sektör olurken, gayrimenkul ve inşaat 21 şirketle ikinci sırada yer aldı.

Yaşanan savaşa ve jeopolitik risklere rağmen Türkiye sermaye piyasalarına ilgi devam ederken, hızlanan halka arzlar kelimenin tam anlamıyla Borsa İstanbul'a enerji veriyor. Yılbaşından bu yana 29 şirket halka açılırken 4 şirkete ise yeni SPK onayı çıktı. Bu sürecin tamamlanmasıyla yılbaşından bu yana 33 şirket borsada işlem görmeye başlıyor olacak. Halka açılan şirketler arasında 8 şirketle enerji sektörü öne çıkarken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK onay bekleyenler arasında da bu sektörün ağırlığı dikkat çekiyor. Toplam 147 şirket SPK onayı beklerken bu şirketlerin 22'si enerji sektöründen oluşuyor. Bu listeye SPK onay verdiği halde halka arzını erteleyen 1 enerji şirketi ise dahil değil.

İnşaat ve gayrimenkul ikinci sırada

Enerjiyi ise inşaat ve gayrimenkul sektörü izliyor. Onay sürecindeki şirketler arasında Teknik Yapı, Nef ve Rönesans Altyapı AŞ ile 12'si GYO toplam 21 şirket bulunuyor. Gıda ve tarım sektöründe ise 19 şirket onay bekliyor. Bu şirketler arasında Namet, Ekici Süt Gıda, Beyoğlu Çikolata, Altun Gıda ile Tarım Kredi Süt de var. Finans sektöründe de 8'i girişim sermayesi yatırım ortaklığı olmak üzere 18 şirket SPK'nın kapısında. Bu şirketler arasında Doğa Sigorta, RePie Yatırım Holding, Türkiye Emlak Katılım Bankası da bulunuyor. Ayrıca 8 teknoloji şirketi ile aralarında Tatilbudur ve Jolly Tur'un da olduğu 7 turizm şirketi sıra bekleyenler arasında.

Yabancılar da bekliyor

Borsa İstanbul'da enerji sektöründe en son 17 Temmuz'dan bu yana 3 enerji şirketi gong çalmış, 1 enerji şirketi ise talep toplama sürecinde halka arzını ertelemişti. SPK'nın yeni onay verdiği 1 enerji şirketi de işlem görmeye başlayınca Borsa İstanbul'da halen üretimden dağıtıma ve yenilenebilir enerjiye kadar geniş bir yelpazede 50'ye yakın şirketin payları işlem görüyor olacak. Şa-Ra Enerji'nin halka arzına aracılık eden Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, "Şa-Ra Enerji'nin Borsa İstanbul'a katılmasıyla enerjide ekosistem gerçek anlamda tamamlanmış oldu. Borsaya gelecek olan enerji altyapısında faaliyet gösteren şirketlerimizin önümüzdeki birkaç yıl içinde yerli hatta dünyadaki yatırımcıların gözde şirketleri arasında yer alacağını düşünüyorum" dedi. Bu durumu Londra'da düzenledikleri yatırımcı toplantılarında da teyit ettiklerini anlatan Sarpyener, "Yabancılar Borsa İstanbul'da veri merkezi ve teknoloji şirketi gibi yeni ekonomiye dönük şirketler göremediklerini söylediler. Biz de onlara 'Bizim de o şirketlerin altyapısını kuran şirketlerimiz var ve yenileri de borsaya gelmeye devam ediyor. Bu işlerin altyapısı bizde' dedik. Bu tür şirketlerle yabancılar yakından ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

5 yılda yüzde 803 prim

Borsa İstanbul'da işlem gören enerji şirketleri, makroekonomik dengelenme süreci, mali disiplin gereksinimleri ve spot piyasa fiyatlarındaki toparlanma eğilimleri ekseninde hisse ve bilanço bazında ciddi bir ayrışma dönemi yaşıyor. Borsada işlem gören enerji şirketlerinin 38'i BIST Elektrik endeksine dahil. Diğerleri ise petrol-doğalgaz, yıldız ve diğer pazarlarda işlem görüyor. BİST Elektrik Endeksi'nin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 15 olurken, 1 yıllık getirisi yüzde 22, 5 yıllık getirisi ise yüzde 803 düzeyinde.

Kaynak: İHA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerji Sektörü Halka Arzda Öne Çıkıyor - Son Dakika

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