Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz

06.09.2022 13:10

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına yapılan zamlardan sonra gelen tepkilere cevap verdi. Bakan Dönmez, doğal gazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıldığını belirterek, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatı yüzde 20,4 arttı. Sanayide yüzde 50,8 zam yapılırken elektrik üretiminde kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 49,5 artış yapıldı. Diğer yandan elektrikte mesken abonelerinin tarifesine yüzde 20 zam geldi. Sanayi abonelerindeki zam oranı yüzde 50 olurken, ticarethane abonelerinin tarifesinde yüzde 30'luk artış yapıldı.

"VATANDAŞIMIZIN FİYAT ARTIŞLARINDAN EN AZ ETKİLENMESİ İÇİN GEREKENİ YAPIYORUZ"

Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez enerji fiyatlarına gelen zamlara ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu anda hükümetimiz doğalgazda yüzde 80, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon yapıyor. Yılın başında ne ise aynı şekilde devam ediyor" diyen Bakan Dönmez, "Geçen yıl 100 milyar lira civarında bir sübvansiyon bedeli ortaya çıkmıştı. Bu sene bu rakam neredeyse ikiye katlanabilir. Küresel anlamda yaşanan fiyat artışlarından vatandaşımızın en az etkilenmesi için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZDA 'UMMAN' PLANI

Doğal gaz ticaretinde tedarikçi ülke arayışı devam ederken Bakan Dönmez, "Bildiğiniz gibi gaz fiyatları 20 kat artmıştı. Ağustos ayının son günlerinde yoğun bir enerji diplomasisi yaptık. İlk olarak Körfez ülkelerinden Umman'a gittik. Burada uzunca bir aradan sonra doğalgaz ticareti konusunda irtibata geçtik. Onlar da olumlu yaklaşıyorlar. Ticari şartlar uygun olunca harekete geçeceğiz" açıklamasında bulundu.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR, İNŞALLAH OLUMLU SONUÇ ALIRIZ"

Bakan Dönmez konuşmasının devamında, "Katar ile zaten geçmişten bu yana doğal gaz ticari yapıyoruz. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Avrupa, Rusya'dan doğal gaz almayı azalttığı, Rusya'nın da gazı kestiği için tüm dünyada doğalgaz aranan bir ürün halinde. Fiyatlar da anormal bir şekilde artıyor. Katar ve Umman bizim dost ve kardeş ülkelerimiz. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç alırız" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak Bakan Nebati'den Rusya'ya doğal gaz resti: Şartlar uygun olursa Katar'la doğal gaz ticareti yeniden başlatılacak AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Klimov ile görüştü AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, Birleşik Rusya Partisi Yüksek Konseyi Büro üyesi Klimov ile görüştü
Kaynak: AA

Fatih Dönmez, Türkiye, Rusya, Bor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:35 Cristiano Ronaldo, 19 yılın ardından ilk kez bir Şampiyonlar Ligi sezonunda mücadele edemeyecek
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement