Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı - Son Dakika
Üye Girişi

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

20.09.2022 11:13

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya gazını Filyos'a taşıyacak boru hattının 140 kilometresinin tamamlandığını açıkladı. "Toplamda 8 bin çalışanımız, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" ifadelerini kullanan Bakan Dönmez, mart ayı içinde karaya ilk gaz akışını sağlamayı planladıklarını belirtti.

Filyos Limanı'na gelen Dönmez, burada gazın karaya çıkarılacağı bölgede yapılan çalışmaları inceledi. Daha sonra Karadeniz gazını Filyos'a taşıyacak boru serim işlemini gerçekleştiren Castorone Gemisi'ne geçen Dönmez, faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Dönmez, Filyos Limanı'nda modernizasyon çalışmaları devam eden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nde brifing aldı.

Bakan Dönmez'e, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da eşlik etti.

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

"140 KİLOMETRESİ TAMAMLANDI"

Bakan Dönmez, Filyos Limanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta Karadeniz gazının karaya çıkacağı noktada ve denizde yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere tekrar sahaya geldiklerini söyledi.

Uzun süredir Doğu Akdeniz'de çalışmalar yapan Oruç Reis Gemisi'ni buradaki ihtiyaçlara binaen Filyos'a çektiklerini belirten Dönmez, "Donanım ve yazılımla alakalı birtakım modernizasyon çalışmaları vardı. Oruç Reis sismik araştırma gemimiz daha çok iki boyutlu sismik araştırmalar yapmak üzere hazırlanmıştı daha önce. Şimdi bu da Barbaros Hayrettin Paşa'da olduğu gibi üç boyutlu sismik araştırma yapabilecek hale geliyor, ekipmanların şu anda montajı devam ediyor. Bir ay içerisinde inşallah buradaki modernizasyon çalışmalarını tamamlayacağız ve yeni görev yerine yollayacağız." diye konuştu.

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

Dönmez, Sakarya gaz sahasından Filyos'a kadar yapılması gereken 170 kilometrelik boru hattını gerçekleştiren Castorone gemisine de gittiklerini aktararak, "An itibari ile 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı, yaklaşık 20-25 kilometrelik bir kısmı kaldı. Yardımcı hat olarak dizayn edilen 10 inçlik boru hattının da 32 kilometresi tamamlanmış oldu, planlandığı şekliyle devam ediyor." şeklinde konuştu.

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

"TOPLAMDA 8 BİN ÇALIŞAN VAR"

Data ve sinyal hattını çekecek gemilerin de yolda olduğunu dile getiren Dönmez, "An itibari ile denizde 30 gemimiz çalışıyor ve yaklaşık 2 bin 500 çalışan var. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında. Toplamda 8 bin çalışanımız, projede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." dedi.

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

İLK DOĞAL GAZ AKIŞI MART AYINDA

Dönmez, kuyu tamamlama işlemine hem Fatih hem Yavuz hem de Kanuni gemilerinin devam ettiğini belirterek, çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğünü bildirdi.

Gelen gazın rafine edileceği yerde de çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini dile getiren Dönmez, "BOTAŞ'ın ölçüm istasyonu yüzde 80 civarında tamamlanmış durumda. 15 Ekim'de teste hazır hale gelecek. Boru hatlarının da yüzde 70'i tamamlandı, karadaki bu çalışmalar da inşallah kasım ayı içerisinde tamamlanmış olacak. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi inşallah insanımıza, vatandaşımıza Cumhuriyet'imizin 100. yılının ilk çeyreğinde mart ayı içerisinde ilk gaz akışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı

Dönmez, emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece buradaki çalışmalar değil, dünyanın dört bir tarafından bu projede kullanılacak malzemeleri üreten tedarikçilerimiz var. Yeri geliyor Türkiye Petrolleri'nin elemanları o imalatçıların imalathanelerinde, fabrikalarında gece gündüz bu çalışmalara nezaret ediyorlar, sonra da onlar tabii bir lojistik plan çerçevesinde o malzemeleri buraya sevk ediyorlar. O arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum."

Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı
Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı
YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Fatih Dönmez, Karadeniz, Zonguldak, Araştırma, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:30 Sirkte korkunç kaza! Rus trapez sanatçısı 5 metre yükseklikten yere çakıldı
11:18 Solmaz Çiros, 2 bin 500 euro para aldığı düğünden kovuldu! Yasaklı madde iddiası gündemde
11:11 Ünlü yönetmen Woody Allen emekli mi oluyor? Temsilcisinden ilk açıklama geldi
11:07 Mahsa Emini'nin ölümü İran'ı birbirine kattı! "Ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto eden göstericiler gözaltına alındı
10:53 NASA, Mars'a düşen meteorların ses sinyallerini kaydetti!
10:42 Dolar/TL, yeni güne yükselişle başladı! 18,30 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Yunanistan'da gözler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaya çevrildi
10:37 Çeşme ve Alaçatı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sahneye çıkan Ajda Pekkan'ın filtresiz fotoğrafı çok farklı çıktı
10:36 Gram altın yükselişte! 985 lira seviyesinden işlem görüyor
10:31 Adana'da berberiyle tartışan şahıs, işlediği cinayetin ardından arkadaşının evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2022 11:48:40. #1.13#
SON DAKİKA: Karadeniz doğal gazı için son 25 kilometre kaldı! Projede çalışanların sayısı dudak uçuklattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement