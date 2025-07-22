Enerjinin Yıldızları Projesi'nde 421 Mezun

Elektrik dağıtım sektörünün nitelikli elemen ihtiyacına yanıt üretmek ve genç istihdama katkı sağlamak hedefiyle CK Enerji çatısı altındaki Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) tarafından hayata geçirilen Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında mezun olan öğrenci sayısı 421'e ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'taki üç meslek lisesinde 2018'de uygulamaya konulan proje, elektrik dağıtım sektörüne nitelikli iş gücü kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin üç büyük elektrik dağıtım şirketi BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ'ın, sektöre nitelikli insan kaynağı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Enerjinin Yıldızları Projesi bu yıl 56 yeni mezun daha verdi.

Proje kapsamında Elektrik Tesisatları ve Dağıtım Dalı'ndan mezun olan 56 öğrenciyle birlikte toplam mezun sayısı 421 oldu. Bugüne kadar 79 mezun söz konusu üç şirkette istihdam edilirken 267 öğrenci de şirketlerde farklı bölümlerde staja devam ediyor.

Enerjinin Yıldızları Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile 2018'de imzalanan "Mesleki Eğitim Protokolü"nün ardından Sivas, İstanbul ve Antalya'da belirlenen üç meslek lisesinde "Yüksek Gerilim Sistemleri Dalı ve Yüksek Gerilim Laboratuvarı" kurulması ile hayata geçti. İstanbul Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas'ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Lisesi'nde eğitimler sürüyor.

"Bireyler teorik ve pratik bilgiyle donatılıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, CK Enerji İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Grup Direktörü Barış Müstecaplıoğlu, Enerjinin Yıldızları Projesi'nin gençler için güçlü bir kariyer basamağı oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gençleri sektörle erken yaşta buluşturan bu değerli eğitim programı, sadece teorik değil, pratik bilgiyle de donatılmış, iş hayatına hazır bireyler yetiştiriyor. Bu proje sadece bir eğitim programı değil, aynı zamanda gençlerimize güven aşılayan, onları geleceğe hazırlayan çok boyutlu bir gelişim yolculuğu. Enerji sektörü gibi dinamik, teknik bilgi kadar sorumluluk bilincinin de önemli olduğu bir alanda, gençlerimizin erken yaşta sahaya çıkmaları, deneyim kazanmaları çok kıymetli. Çünkü sürdürülebilir bir enerji geleceği, bugünden yatırım yaptığımız bu genç zihinlerle mümkün olacak."