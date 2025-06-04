Enerjisa'dan İzmir'de Sürdürülebilirlik Etkinliği - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan İzmir'de Sürdürülebilirlik Etkinliği

04.06.2025 12:11
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Enerjisa Enerji, İzmir'de sürdürülebilir enerji dönüşümünü ele alan Kurumsal Enerji Buluşmaları düzenledi.

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine alarak insan ve teknoloji odaklı projeler geliştiren Türkiye'nin lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, "Kurumsal Enerji Buluşmaları"nın 5'inci ve en kapsamlı etkinliğini İzmir'de gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir iş ve sanayi dünyasından 150'yi aşkın temsilcinin katıldığı etkinlikte, Enerjisa Enerji, kurumsal müşterilere özel olarak geliştirdiği esnek tarifeler, yeşil enerji ürünleri ve karbon yönetimi uygulamalarını üç ayrı oturumda kapsamlı şekilde tanıttı.

Sanayi temsilcilerinin ve kurumsal müşterilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, sürdürülebilirlik, yeşil enerji dönüşümü, karbon ayak izi yönetimi, yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimliliğine dayalı finansal modeller gibi kritik konular ele alındı.

Şirketin kurumsal müşterilere özel geliştirdiği ürün portföyü detaylı biçimde incelenirken, firmaların karbon ayak izlerini nasıl azaltabilecekleri konusunda değerlendirmeler paylaşıldı. İş dünyasının bu dönüşümde izlemesi gereken stratejik adımlar ve başarılı uygulama örnekleri de katılımcılarla aktarıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Enerjisa Kurumsal Satışlar Direktörü Mehmet Uğur, etkinlik açılışında şirketin müşteri odaklı yaklaşımına ve ihtiyaca özel olarak geliştirdiği tarife çözümlerine dikkati çekti.

ION Academy Kurucusu Ali Rıza Ersoy da "İş Dünyasında İkiz Dönüşüm" başlıklı konuşmasında dijitalleşme ve yeşil dönüşümün nasıl stratejik bir avantaja dönüştüğünü anlattı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen panellerde Enerjisa'nın sürdürülebilirlik alanındaki vizyonu ve uygulamaları detaylandırıldı. "Rekabetin Yeni Anahtarı: Özelleştirilmiş Tarifeler ve Yeşil Dönüşüm" başlıklı panelde, Enerjisa Kurumsal Bayi Satış Müdürü Ali Rıza İşoğlu ve Enerjisa Enerji Karbon Yönetimi Uzmanı Zehra Solmaz ise Enerjisa Enerji'nin yeşil enerji ürünleri ve sürdürülebilirlik stratejileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

"Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Uygulamalarında Özelleştirilmiş Finansal Modeller" başlıklı ikinci oturumda da, Enerjisa Enerji'nin, Enerji Hizmeti Şirketi (ESCO) ve Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) modelleri ele alındı. Müşteri Çözümleri Satış Müdürü Burak Kayaol da bu modellerin örnek projelerdeki uygulamalarını ve sağladığı finansal avantajları paylaştı.

"Sürdürülebilir Başarı Hikayesi: Enerjisa & Üniteks İş Birliği" başlıklı son panelde ise perakende sektöründe faaliyet gösteren Üniteks ile yürütülen I-REC sertifikalı Global Yeşil Enerji iş birliği detaylı aktarıldı. Üniteks Sürdürülebilirlik Müdürü Esin Bağcı, Sürdürülebilirlik ve İnsan Kaynakları Direktörü Serkan Bakadur ile Enerjisa Kurumsal Bayi Satış Lideri Canan Vargun, iş birliğinin sürdürülebilirlik ve müşteri deneyimi perspektifinden detaylı anlattı.

Etkinliğin sonunda katılımcılar Enerjisa ekipleri ve sektör temsilcileriyle doğrudan temas kurma fırsatı buldu. Etkinlik, kurumsal müşterilerle sürdürülebilir enerji dönüşümüne katkı sağlayacak şekilde diyalog zemini oluşturma açısından önemli bir adım oldu.

Enerjisa Enerji, gelecek dönemde Eskişehir, Diyarbakır, Denizli ve Antalya gibi şehirlerde de Kurumsal Enerji Buluşmaları düzenleyerek yenilikçi çözümlerini ve müşteri odaklı ürünlerini iş dünyasıyla buluşturacak. Şirket, "Herkes için daha iyi bir gelecek" vizyonuyla Türkiye genelinde sürdürülebilir enerji dönüşümüne liderlik etme kararlılığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Finans, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan İzmir'de Sürdürülebilirlik Etkinliği - Son Dakika

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