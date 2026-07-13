Enerjisa'dan Muğla Rüzgar Enerjisi Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enerjisa'dan Muğla Rüzgar Enerjisi Yatırımı

Enerjisa\'dan Muğla Rüzgar Enerjisi Yatırımı
13.07.2026 13:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da 250 MW kurulu güce sahip rüzgar santralleri için 180 milyon dolarlık finansman sağlandı.

ENERJİSA Üretim, Hollanda'da imzalanan anlaşmayla Muğla'da inşa süreci devam eden toplam 250 MW kurulu güce sahip üç rüzgar enerjisi santralinin finansmanının tamamlandığını duyurdu.

Enerjisa Üretim, YEKA 2 Rüzgar Enerjisi projelerinin Muğla etabına yönelik finansman sürecini tamamladı. FMO (Hollanda Kalkınma Bankası) ev sahipliğinde Lahey'de düzenlenen imza töreninde, FMO, DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH (Alman Kalkınma ve Yatırım Kuruluşu) ve Enerjisa Üretim arasında YEKA 2 Projeleri kapsamında Muğla'da inşaları devam eden Artuna, Falp ve Gaia Rüzgar Enerjisi Santralleri'nin finansman anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla birlikte Enerjisa Üretim'in YEKA 2 kapsamındaki rüzgar enerjisi yatırımlarının finansman süreci tamamlandı.

YEKA 2'NİN MUĞLA ETABI İÇİN 180 MİLYON DOLARLIK FİNANSMAN

Toplam 180 milyon ABD doları tutarındaki finansman, Muğla'da hayata geçirilecek toplam 250 MW kurulu güce sahip Artuna (92 MW), Gaia (83 MW) ve Falp (75 MW) Rüzgar Enerjisi Santrallerini kapsıyor.

Projeler tamamlandığında yılda yaklaşık 630 GWh yenilenebilir elektrik üretileceği kaydedildi. Bu üretimin yaklaşık 190 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer temiz enerji sağlayacağı ve yılda yaklaşık 221 bin ton karbon emisyonunun önüne geçilmesine katkı sunacağı belirtildi.

'6.250 MW HEDEFİMİZE KARARLI ADIMLARLA İLERLİYORUZ'

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Enerjisa Üretim CFO'su Mert Yaycıoğlu, şunları söyledi:

"Muğla'daki üç rüzgar enerjisi santralimiz için imzaladığımız bu finansman anlaşması, önemli bir yatırımın hayata geçirilmesine katkı sağlarken, uluslararası finans kuruluşlarının Enerjisa Üretim'in uzun vadeli stratejisine duyduğu güveni de güçlü biçimde ortaya koyuyor. Bugün 4.600 MW'ın üzerindeki kurulu gücümüz ve devam eden yatırımlarımızla 6.250 MW kurulu güç hedefimize kararlı adımlarla ilerliyoruz. Yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımları, büyüme stratejimizin temel itici güçlerinden biri olarak görüyor; enerji arz güvenliğini güçlendiren, sistem dayanıklılığını artıran ve uzun vadeli sürdürülebilir değer yaratan bir yaklaşımla hayata geçiriyoruz."

Anlaşmanın yetkilendirilmiş lider bankası (MLA) FMO'nun Finans ve Operasyondan Sorumlu Başkanı (Chief Finance & Operations Officer) İdil Kural ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Bu finansman, FMO'nun Türkiye'de enerji dönüşümünü hızlandırma kararlılığının bir göstergesidir. Bu tür projeler yalnızca karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda enerji arz güvenliğini güçlendiriyor ve ülkenin sürdürülebilir ekonomik büyümesini destekliyor. Yenilenebilir enerji kapasitesini artırma konusundaki kararlı yaklaşımı nedeniyle Enerjisa Üretim ile kurduğumuz iş birliğine büyük değer veriyoruz. Bu ortaklık, güçlü özel sektör liderliğinin enerji dönüşümünü nasıl hızlandırabileceğini ve geniş ölçekte etki yaratabileceğini açıkça ortaya koyuyor."

Enerjisa Üretim, YEKA 2 kapsamında geliştirdiği yatırımlarla Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesini artırırken, uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü iş birlikleri ile yenilenebilir enerji dönüşümüne uzun vadeli katkı sunmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Enerji, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Muğla Rüzgar Enerjisi Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu İzmir'de 8 gündür aranan genç adamın cansız bedenini balıkçılar buldu
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu
Suriye’de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ilk Halk Meclisi oturumu yapıldı
Lemina’nın kardeşi 1. Lig’e transfer oldu Lemina'nın kardeşi 1. Lig'e transfer oldu
Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu’nun tercihi Galatasaray Tüm teklifleri reddetti, Lesley Ugochukwu'nun tercihi Galatasaray
Ederson’un söylediği şey Nathan Ake’yi saniyeler içerisinde ikna etmiş Ederson'un söylediği şey Nathan Ake'yi saniyeler içerisinde ikna etmiş
990 milyon TL’lik bahis İşte Haluk Levent’e yöneltilen suçlamalar 990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar
Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi Dünyaca ünlü oyuncu Shay Mitchell, Fenerbahçe formalı pozlarıyla büyüledi

13:17
ABD’li şirket açıkladı Diyarbakır’da Türkiye’nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli
13:03
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
12:41
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan’dan Demirtaş’a ziyaret
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'dan Demirtaş'a ziyaret
12:28
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş Rotası deşifre oldu
Haluk Levent kaçmayı planlıyormuş! Rotası deşifre oldu
11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
11:30
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
27 kişinin öldüğü faciada şoke eden detay! Müşteriler kaçmasın diye çıkışı kilitlemişler
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 13:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Enerjisa'dan Muğla Rüzgar Enerjisi Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.