Enerjisa Enerji 5,25 Milyar TL Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa Enerji 5,25 Milyar TL Tahvil İhracını Tamamladı

Enerjisa Enerji 5,25 Milyar TL Tahvil İhracını Tamamladı
23.07.2025 11:59
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Enerjisa Enerji, 726 gün vadeli 5,25 milyar TL tutarındaki tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

ELEKTRİK dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, yatırımcılardan gelen talep ile 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki tahvil ihracını tamamladığını duyurdu. Sabancı Holding ve E.ON'un ana sermayedarları olduğu ve yüzde 20 hissesi halka açık olan şirket, tahvil ihracını 726 gün vadeli ve Ak Yatırım aracılığıyla gerçekleştirdi.

Enerjisa Enerji, KAP'a yaptığı açıklama ile yatırımlarına devam etmesine ve finansal yapısına duyulan güveni pekiştirmesine olanak sağlayan tahvil ihracını daha duyurdu. Ak Yatırım aracılığıyla 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki 726 gün vadeli tahvil ihracı tamamlandı. Bu ihracın tamamlanmasıyla birlikte Enerjisa Enerji'nin tedavüldeki toplam tahvil tutarı 35 milyar 935 milyon TL'ye ulaştı. Şirket, elde edilen kaynakları yatırımların finansmanında kullanarak enerji dönüşümünde öncü rolünü sürdürmeyi ve şebeke altyapısını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Enerjisa Enerji, geçtiğimiz şubat ayında 4 milyar 800 milyon TL'lik reel sektör tahvil ihracı gerçekleştirmişti. Şirket, 5 milyar 250 milyon TL'lik bu tahvil ihracı ile bu seneki rekorunu tazelemiş oldu.

PINAR: SADECE BUGÜNÜN DEĞİL, YARININ ENERJİ İHTİYAÇLARINI DA İNŞA EDİYORUZ

Daha iyi bir gelecek için Türkiye'nin enerji dönüşümüne yön verenlerden olmayı hedeflediklerinin belirten Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, "Türkiye'nin ihtiyacı olan enerji dönüşümü; daha dijital, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir enerji ekosistemi inşa etmek anlamına geliyor. Gerçekleştirdiğimiz rekor tahvil ihracı ile yalnızca finansal gücümüzü artırmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin daha dirençli, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir enerji altyapısına kavuşmasına da katkı sağlıyoruz. Sağladığımız bu kaynak ile bir yandan dağıtım şebekemizi modernize ederken, diğer yandan dijitalleşme ve enerji verimliliği odaklı yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Çünkü biz, sadece bugünün değil yarının enerji ihtiyaçlarını da inşa ediyoruz" dedi

ULBRİCH: ENERJİSA'NIN GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANSINA OLAN GÜVENİNİN AÇIK BİR GÖSTERGESİ

Enerjisa Enerji CFO'su Philipp Ulbrich, gerçekleştirilen rekor tahvil ihracına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enerjisa Enerji olarak gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarındaki, 726 gün vadeli bu işlem ile Türkiye sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu bu sene içerisinde ikinci defa kırmış bulunuyoruz. Avantajlı bir fiyatlama ile tamamladığımız bu işlem yerel para birimi finansmanda önemli bir eşik oluşturdu. Yeni tahvil ihracımıza gelen yoğun talep hem finansal piyasaların hem de yatırımcılarımızın Enerjisa'nın güçlü finansal performansına olan güveninin açık bir göstergesidir."

ERDOĞMUŞ: YENİ TAHVİL İHRACI İLE REKOR TAZELEDİK

Enerjisa Enerji ile bugüne kadar çok sayıda başarılı tahvil ihracı yaparak birçok ilke imza attıklarını belirten Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise "Enerjisa Enerji ile 10 Şubat tarihinde tamamladığımız 4 milyar 800 milyon TL tutarındaki tahvil ihracında, tüm zamanların en büyük reel sektör tahvil ihracı rekorunu elde etmiştik. Şimdi gerçekleştirdiğimiz 5 milyar 250 milyon TL tutarında ve 726 gün vadeli yeni ihraç ile bu rekorumuzu tazeledik. Ak Yatırım olarak özel sektör borçlanma aracı ihraçlarındaki lider konumumuzu kesintisiz olarak sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjisa Enerji 5,25 Milyar TL Tahvil İhracını Tamamladı - Son Dakika

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