Ekonomi

Enerjisa'nın Yatırımları 2025'te Hız Kazandı

15.08.2025 12:38
Ayedaş ve Başkent EDAŞ, İstanbul ve Kırıkkale'de önemli enerji altyapı yatırımları gerçekleştirdi.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nden Ayedaş ve Başkent EDAŞ, İstanbul Anadolu Yakası ve Kırıkkale'de 2025'in ilk yarısında bakım, onarım ve yatırım faaliyetlerini aralıksız sürdürdü.

Şirketlerden yapılan açıklamalara göre, yılın ilk yarısında İstanbul Anadolu Yakası ve Kırıkkale'de enerji altyapısını yenileyerek güçlendiren Ayedaş ve Başkent EDAŞ, müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımıyla önemli başarılara imza attı.

Buna göre, Ayedaş 2025'in ilk 6 ayında İstanbul Anadolu Yakasında yaklaşık 1 milyar 180 milyon lirayı aşan yatırımı hayata geçirdi.

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde toplamda 19 bin 288 aydınlatma armatürünün bakımı tamamlandı. Ayrıca 921 pano, 39 trafo ve 1526 dağıtım merkezinin kontrol ve yenileme çalışmaları yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi.

Aynı dönemde 1394 kilometrelik hattın bakımı gerçekleştirilerek sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Şirket, 8 bin 514 kilometrelik yeni kablo döşemesi, 514 armatür ve 326 aydınlatma direği montajını da tamamlarken 222 pano ve 44 trafo merkezi kurarak altyapısını daha da güçlendirdi.

İstanbul'un enerji güvenliği yeni teknolojiyle artacak

Ayedaş, sektörde ilk kez şebeke güvenliğini sağlamak ve altyapısını güçlendirmek için temas gerilimi tespit teknolojisini uygulamaya aldı. Şubat-mart döneminde saha denemeleri kapsamında İstanbul Anadolu Yakasında 128,5 kilometrelik tarama yapıldıktan sonra ABD merkezli Osmose firması ile 6 aylık hizmet alımı için anlaşma sağlandı.

Yeni teknolojiyle şebekede oluşabilecek kaçak gerilimler hassas bir şekilde belirlenirken, olası tespitlere saha ekipleri tarafından hızlı ve etkin şekilde müdahale ediliyor.

Kırıkkale'de 19 milyon lira yatırım hayata geçirildi

Başkent EDAŞ da söz konusu dönemde, Kırıkkale'de 19 milyon lira yatırımı hayata geçirirken, bakım ve onarım faaliyetlerine de hız verdi.

Şirket, Merkez, Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Karakeçili, Yahşihan Delice, Keskin ve Sulakyurt ilçelerinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik artışla 1486 aydınlatma armatürünün bakımını tamamladı. Ayrıca 206 kilometrelik enerji nakil hattı, 31 elektrik dağıtım panosu ve 16 trafo merkezinin bakım işlemi yapılarak sürdürülebilir enerji dağıtımına katkı sağlandı.

Yeni yatırımlar kapsamında ise yüzde 61'lik artışla 12 kilometrelik kablo döşemesi, 64 yeni aydınlatma armatürü ve 1 elektrik dağıtım panosu montajı yapılarak enerji altyapısı güçlendirildi.???????

Kaynak: AA

