Enuygun.com'dan 23 Nisan için tatil rotaları tavsiyesi - Son Dakika
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Ekonomi

Enuygun.com'dan 23 Nisan için tatil rotaları tavsiyesi

Enuygun.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısa bir tatil molası vermek isteyenlere çeşitli tatil rotaları önerdi.

21.04.2025 15:31
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Enuygun.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kısa bir tatil molası vermek isteyenlere çeşitli tatil rotaları önerdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, seyahat platformu Enuygun.com, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda baharı yaşamak ve keşfe çıkmak isteyenler için rotalar hazırladı.

23 Nisan'ın çarşambaya denk gelmesi nedeniyle 24 ve 25 Nisan tarihlerinde alınacak iki günlük izinle, kamu çalışanları için 5 günlük tatil fırsatı doğuyor. Bu tatil fırsatını değerlendirmek isteyenler için çeşitli rota seçenekleri bulunuyor.

Ziyaretçilerine duygusal ve kültürel bir yolculuk vadeden Çanakkale, tarihe tanıklık etmek ve doğayla iç içe huzurlu bir kaçamak yapmak isteyenler için ideal rotalardan biri olarak öne çıkıyor. Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Çanakkale Şehitliği, Anzak Koyu ve Conkbayırı ile binlerce yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti, Troya Müzesi ve Assos Antik Kenti, gezilecek yerler arasında bulunuyor. Çanakkale; tarihi taş evleri, zamana meydan okuyan köyleri, sakin plajları, yerel lezzetleri ve deniz manzarasıyla da ziyaretçilerine tatil deneyimi yaşatıyor.

Peri bacaları ve yeraltı şehirleriyle ünlü Kapadokya'da Göreme, Ürgüp, Avanos ve Uçhisar gibi bölgelerde yer alan vadiler, yürüyüş ve keşif için ideal bir ortam sunuyor. Sıcak hava balonu turları ise Kapadokya'nın siluetini gökyüzünden izleme fırsatı veriyor. Tarihi kiliseleri ve freskleriyle bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan Göreme Açık Hava Müzesi, listede "mutlaka görülmesi gereken yerler" arasında yer alıyor. Bölgeye özgü mağara otellerde konaklama yapmak ve Kapadokya mutfağının yöresel tatlarını deneyimlemek de tavsiye ediliyor.

Mezopotamya'ya bakan manzarası, taş işçiliğiyle öne çıkan yapıları ve mistik atmosferiyle Mardin de önerilen rotalar arasında bulunuyor. Rotasını kültür ve tarihe çevirmek isteyenler için Mardin, tarihi dokusunu koruyan sokakları ve taş konaklarıyla kutsal yapıların iç içe geçtiği bir şehir olarak tanımlanıyor. Gezi için bahar aylarının ideal olduğu kentte, Ulu Camii, Deyrulzafaran Manastırı, Zinciriye ve Kasımiye Medreseleri gibi görülmesi gereken yerler bulunuyor.

Gastronomi alanında adından sıkça söz ettiren Adana, 23 Nisan tatilinde lezzet odaklı bir tatil isteyenler için uygun bir seçenek oluşturuyor. Adana kebabı, şalgam ve bici bici gibi yöresel lezzetlerin bulunduğu şehirdeki kültürel ve tarihi öneme sahip noktalar arasında Taşköprü, Büyük Saat, Adana Merkez Parkı ve Sabancı Merkez Camisi yer alıyor.

Tarihi kalıntıları, doğal güzellikleri ve sahil kasabası havasıyla ziyaretçilerine huzurlu bir atmosfer tanıyan " Karadeniz'in İncisi" Amasra'da Gürcüoluk Mağarası, Göldere Şelalesi, Ağlayan Ağaç gibi doğa harikaları, gezilecek yerler arasında başı çekiyor. Antik dönemlerden kalma Direkli Kaya, Kuş Kayası Yol Anıtı, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Çekiciler Çarşısı gibi görülmesi gereken birçok noktaya da Amasra ev sahipliği yapıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Safranbolu ise Osmanlı döneminden kalma tarihi evleri, taş sokakları ve korunaklı yapılarıyla tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenler için uygun bir destinasyon. Hıdırlık Tepesi'nden şehir manzarası sunan ilçede, Arasta çarşısında geleneksel el sanatları keşfedilebiliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enuygun.com'dan 23 Nisan için tatil rotaları tavsiyesi - Son Dakika

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