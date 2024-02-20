EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak - Son Dakika
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Ekonomi

EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, ithal ham petrol ve işlenmiş ürünler ile ilgili ortaya çıkan fiyat avantajlarının tüketicilere yansıtılması için rafinerilere yazı gönderdiklerini açıkladı. Yılmaz, bu doğrultuda rafinerilerin yapacağı güncelleme ile benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim yaşanacağını açıkladı.

20.02.2024 14:02  Güncelleme: 14:42
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ederken, son dönemde art arda gelen fiyat zamları vatandaşların iyiden iyiye belini büküyordu.

EPDK BAŞKANI: FİYAT HAREKETLERİNİ TAKİP EDİYORUZ

Araç sahiplerine müjdeli haberi ise bugün yaptığı açıklamayla EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz verdi. Yılmaz, "Benzin ve motorin fiyatları serbest piyasada oluşuyor. Kurallar ve formül belli. EPDK olarak hem rafineri-dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kar avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını gönderdiğimiz yazı doğrultusunda güncellemesini bekliyoruz. Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde bir indirim olacaktır." ifadelerini kullandı.

EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da benzinin litresi ortalama 41,22 motorinin ise litre fiyatı 44,3 liradan satılıyor. Motorine de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,21 TL indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Özgür Kiday: Önce yüklü bindirim, sonra ufacık indirim. Vallahi bravo .. 65 1 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Zengin olduk desene! 59 2 Yanıtla
  • Aydemir Akarslan: İnsanları çok salak yerine koyuyorlar, önce zamın kralını yap, sonra düzenleme bahanesiyle sus payı indirimi gerçekleştir. Çok iyimiş :) 59 1 Yanıtla
  • Şevki Sünger: millet yemiyor artık bunları 47 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: EPDK: Yapılacak güncelleme neticesinde benzin ve motorinde 1 ila 1,5 TL düzeyinde indirim olacak - Son Dakika
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