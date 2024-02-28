EPİAŞ ve EEX, Türkiye\'de Emisyon Ticaret Sistemi\'nin geliştirilmesi için mutabakat belgesi imzaladı

Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ve The European Energy Exchange (EEX), Türkiye'de Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) geliştirilmesi için mutabakat belgesi imzaladı.

EPİAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 2010'dan bu yana emisyon tahsisatı ihaleleri düzenleyen bir enerji borsası olan EEX ve Türkiye'nin enerji borsası konumunda bulunan EPİAŞ, Türkiye'de karbon piyasasının kurulmasını ve uygulamaların AB ile uyumlu olmasını sağlayacak olan ETS sisteminin geliştirilmesi için ortaklık geliştirecek. Konuya ilişkin mutabakat belgesi taraflarca imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, ETS'nin ülkelerin iklim değişikliği ve "yeşil dönüşüm" hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda çok önemli bir araç olduğunu belirterek, "Türkiye'nin enerji borsası olarak, karbon piyasamızı kurarak, Avrupa enerji piyasaları ile iş birliği yapacak iyi işleyen bir ETS geliştirmek ve işletmek hususlarında kararlıyız. EEX ile bu yeni işbirliğinin Türkiye'de, AB uygulamalarıyla uyumlu, etkili ve verimli bir ETS kurulması yönündeki ortak hedefimize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

EEX Üst Yöneticisi (CEO) Peter Reitz ise EEX'in Avrupa'da ve uluslararası alanda emisyon ticaret sistemi geliştirme ve işletme konusunda kendini kanıtlamış bir geçmişe sahip olduğunun altını çizerek, "Karbon piyasalarındaki uzmanlığımız ile birlikte Türkiye'de etkin bir ETS oluşturmak için EPİAŞ ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz. Ulusal ETS'ler küresel bir karbon fiyatı oluşturmak ve dolayısıyla dekarbonizasyonu teşvik etmek adına piyasa temelli önemli bir araçtır. Dünyanın her yerinde karbon fiyatlama araçlarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya kararlıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin enerji borsası konumunda bulunan EPİAŞ, güvenilir ve şeffaf piyasa koşulları sağlayarak elektrik, doğal gaz ve çevresel piyasaları işletiyor. EPİAŞ, müşterileri için merkezi karşı taraf hizmeti vererek mali uzlaştırma ve faturalama hizmetleri de sunuyor. Şirket ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti (YEK-G) sistemini de işletiyor.

Uluslararası emtia piyasalarına hizmet veren bir şirketler grubu olan EEX Group'un bir parçası olarak elektrik, doğal gaz, emisyon tahsisatları, navlun ve tarım ürünleri üzerine sözleşmeler sunan EEX, ayrıca Fransa adına menşei garantileri için ihale ve kayıt hizmetleri de sağlıyor.

Dünya çapında karbon piyasaları oluşturmak amacıyla finansal piyasalar ile küresel dekarbonizasyon hedeflerini uyumlu hale getiren araçlar ve teknolojiler sunan EEX, söz konusu hizmeti halihazırda 25 Avrupa Birliği ülkesi ve 3 Avrupa Ekonomik Alanı ülkesi için yürütüyor. EEX, aynı zamanda REPowerEU kapsamında İnovasyon Fonu, Modernizasyon Fonu ile Kurtarma ve Dayanıklılık Tesisi adına da bu hizmeti sağlıyor.

Polonya ve Birleşik Krallık için Kuzey İrlanda'daki elektrik üretimine ilişkin emisyon tahsisatı ihalelerini yöneten EEX, Almanya'nın ulusal ETS'si (nEHS) ile ikincil piyasa olarak spot, vadeli işlemler ve opsiyon piyasalarını da işletiyor.

Şirket, Yeni Zelanda Borsası'nda gerçekleşen ETS ihalelerine katkıda bulunurken Asya Pasifik, Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği'ndeki karbon uyumluluk piyasalarını içeren dünyanın ilk Küresel Karbon Endeksi'ni de yayımlıyor.