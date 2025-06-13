Erdemir'in Piyasa Sohbetleri İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Erdemir'in Piyasa Sohbetleri İstanbul'da Yapıldı

Erdemir\'in Piyasa Sohbetleri İstanbul\'da Yapıldı
13.06.2025 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erdemir'in desteklediği etkinlikte çelik sektörünün geleceği ve tedarik sorunları konuşuldu.

OYAK Maden Metalürji şirketlerinden Erdemir'in ana destekçisi olduğu piyasa sohbetleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 700'ü aşkın katılımcının, çelik sektörünün önde gelen temsilcilerinden geleceğe yönelik beklenti ve değerlendirmelerini dinleme şansı yaratan etkinlik, yeni iş bağlantıları kurma imkanı sağladı.

Ayrıca, bu yıl şirket tarafından sekizincisi gerçekleştirilen Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nda ödül alan ilk 15 eser etkinliğin fuaye alanında sergilendi. Heykel alanında lisans ve lisansüstü eğitimi gören öğrenciler tarafından Erdemir çeliği de kullanılarak üretilen eserler katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Maden Metalürji Pazarlama ve Satış Grup Başkan Yardımcısı Sercan Büyükbayram, çelik sektörünün zor zamanlardan geçtiğini ifade ederek, son beş yılda sektörün önce yüksek oynaklık, ardından imalatta durgunluk yaşadığını ve enflasyona karşı verilen mücadeleyle faiz kararlarının sektörde yakından izlendiğini vurguladı.

Büyükbayram, yakın coğrafyada beklenmedik jeopolitik gelişmeler yaşanması nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zincirine çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, Çin ekonomisindeki yavaşlamanın ve bunun sonuçlarının herkesin asıl gündemi olduğunu ifade etti.

OYAK Maden Metalürji çatısı altında yer alan bir üretici olarak, zorlu piyasa koşullarına rağmen son üç yıldır her yıl yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptıklarına işaret eden Büyükbayram, rakip ülkelerdeki üreticilerin kendi hükümetlerinden hibe almalarına rağmen Türkiye'deki çelik üreticilerinin yatırımlarını hiçbir devlet desteği olmadan gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Büyükbayram, yılın ilk dört ayında yassı çelik tüketiminin yüzde 12 daraldığını, ithalatın tüketimdeki payının yüzde 50'ye ulaştığını belirterek, "Bu rakamlar bize göre yerel üretimin kaybetmesi anlamına geliyor. Üretim düşüşü ya da ithalat artışı bugün sadece bir sayısal ifade gibi gelse de yarın sebep olacağı kayıplar belki de sadece maddiyatla ifade edilemeyecek kadar ağır olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Adil rekabet şartlarının sağlanması gerektiğini ifade eden Büyükbayram, Türk sanayisinin günden güne ithalata bağımlı hale gelmesi riskine itiraz ettiklerini de sözlerine ekledi.

"Üretim tarafındaki arz artışı fiyatlara yansıdı"

OYAK Maden Metalürji Satınalma Grup Başkanı Yardımcısı Şevket Selim Yılmaz da etkinliğin ilk oturumunda mevcut piyasa koşullarını anlamak için 2020-2025 dönemi küresel gelişmelerin hatırlanması gerektiğini belirterek, 2022'den itibaren yakın coğrafyada başlayan savaşların tedarik zincirini etkilediğini anımsattı.

Yılmaz, cevher piyasasında ana tedarikçilerin Brezilya ve Avustralya, ana tüketicinin ise Çin olduğunu vurgulayarak, üretim tarafındaki arz artışının fiyatlara yansıdığını ve artan üretim maliyetlerinin lojistik maliyetleriyle birlikte fiyatları baskıladığını belirtti.

OYAK Maden Metalürji Dağıtım Kanalları ve Uzun Ürünler Satış ve Pazarlama Direktörü Tolga Koçer ise ilk dört ayda Türkiye'nin yassı çelik tüketimindeki düşüşe karşın ithalatın yüksek seyrettiği bilgisini paylaşarak, yüksek finansman maliyetlerinin, satın alma davranışlarını daha küçük, sık ve kısa vadeli alımlara doğru değiştirdiğini ve bu durumun entegre tesislerin operasyon yönetimini zorlaştırdığını vurguladı.

Koçer, Türkiye çelik piyasasının Asya ülkelerinin düşük fiyat politikaları tarafından baskılandığını, öz kaynaklarıyla avantajlı konumda olan Rusya'nın da Türkiye piyasasına girmeye çalıştığını belirterek, "Çelik piyasasında asıl baskı yaratan faktör olan Çin'in Güneydoğu Asya ülkelerine yaptığı yeni kapasite yatırımları nedeniyle bu baskı artmaya devam ediyor. OYAK Maden Metalürji şirketleri, tüm zorluklara rağmen Türkiye'nin toplam ham çelik üretiminin yüzde 23'ünü tek başına gerçekleştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şirket olarak YEKA rüzgar enerjisi, milli gemi ve milli denizaltı projeleri gibi prestijli projelerde yer aldıklarını anımsatan Koçer, "Bununla birlikte, yeşil dönüşüm faaliyetlerine devam edip hidrojen testlerini başarıyla gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönem için hidrojen bazlı üretime geçişi değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

OYAK Maden Metalürji İhracat Direktörü Meltem Alim Atmaca da mevcut piyasalarda benzeri görülmemiş bir belirsizlik yaşandığının altını çizerek, Dünya Çelik Birliği'nin bile derin belirsizlik nedeniyle bu yıl güncel tahmin yapamadığını belirtti.

Atmaca, IMF'nin son 10 yıllık verilerine göre, küresel büyüme oranlarının kriz dönemlerinden sonra ilk defa yüzde 2,79'un altına gerilediğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünyada büyümeyi ölçen iki önemli gösterge olan imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi ile hizmet satın alma yöneticileri endeksi arasındaki fark uzun zamandır açılıyor ve imalat sanayi göstergesi negatif ayrışıyor. Çin'in çelik ihracatındaki payını yüzde 23'ten yüzde 38'e çıkarması ve fiyat baskıları oluşturması gibi zorluklara rağmen Türkiye yassı çelik sektörü 5,7 milyon metrik ton ihracat gerçekleştirdi. Erdemir ile İsdemir bu ihracat hacminin yüzde 20'sine sahip. Sıcak ürünlerde ise bu oran yaklaşık yüzde 30. İmkansızlıklar içinde bile her bölgede müşteri bulup satış yapabilecek potansiyele sahibiz. Bununla birlikte önceliğimiz iç piyasadaki düzenli müşterilerimiz."

Kaynak: AA

İstanbul, Erdemir, Ekonomi, Maden, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdemir'in Piyasa Sohbetleri İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damla’yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi Damla'yı sokak ortasında taciz edip döven sanık, ilk duruşmada tahliye edildi
TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi TBMM Başkanlık Divanı ve komisyon üyeleri belirlendi
ABD’den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı ABD'den Orta Doğu ve Kuzey Afrika için seyahat uyarısı
Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı Beşiktaş Fibabanka seriyi beşinci maça taşıdı
Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz. Bakan Memişoğlu: Kırım Kongo Kanamalı Ateşi aşısı üreteceğiz.
Madlleen’deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy’un dizeleri oldu Madlleen'deki Türk aktivistin ilk sözleri Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri oldu
Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı Fenerbahçe, Kyle Walker ile görüşmelere başladı
Düşen uçakta saatler önce seyahat Sıkıntıları tek tek anlatmış Düşen uçakta saatler önce seyahat! Sıkıntıları tek tek anlatmış
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme

18:51
İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni komutanı Pakpour: Cehennemin kapıları açılacak
04:13
Beklenen oldu İsrail, İran’a füzelerle saldırdı
Beklenen oldu! İsrail, İran'a füzelerle saldırdı
01:01
Adıyaman’da kötü koku panik yarattı Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
Adıyaman'da kötü koku panik yarattı! Gerçek ekipler gelince ortaya çıktı
00:48
Bolu’da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
Bolu'da yolcu minibüsü ile tüp yüklü kamyon çarpıştı
00:48
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
Tiyatrocu Hüseyin Goncagül hayatını kaybetti
00:21
Galatasaray’dan 00:00’da Galata Kulesi’nde ışık şov
Galatasaray'dan 00:00'da Galata Kulesi'nde ışık şov
00:03
Birleşmiş Milletler’den Gazze’de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
Birleşmiş Milletler'den Gazze'de derhal ve kalıcı ateşkes kararı
00:02
Mağrip Direniş Konvoyu’na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır’dan deport
Mağrip Direniş Konvoyu'na katılmak üzere yola çıkan Türk gazeteciye Mısır'dan deport
23:56
Türkiye’de HPV aşı programı 2025’te başlıyor
Türkiye'de HPV aşı programı 2025'te başlıyor
23:36
AVM’de ’adamına göre muamele’ kavgası
AVM'de 'adamına göre muamele' kavgası
23:32
Galatasaray’ın sosyal medya hesabından Ali Koç’a olay gönderme
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Ali Koç'a olay gönderme
23:15
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
Anne ve çocuklarının can verdiği yangın faciasında bir tutuklama daha
23:12
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Galatasaraylı yıldız Alvaro Morata depresyona girdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2025 19:51:19. #7.13#
SON DAKİKA: Erdemir'in Piyasa Sohbetleri İstanbul'da Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.