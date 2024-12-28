Ekonomi

Erdoğan Bursa'ya 785 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Ankara Bursa hızlı treni 2026 sonu itibariyle hizmete başlayacak"

"Faizi kesinlikle indireceğiz"

"Asgari ücret 2025 yılı enflasyon hedefinden yüksek olmasına rağmen açık konuşmak gerekirse bu bizim de içimize sinen, emekçimizin alın terinin tam karşılığı olan tutar değildir ama rakam ortada. Görünen o ki bu hesap yerine oturdu"

-"2025'te enflasyon hedefi tutacak"

-"Enflasyon hedefi şaşarsa asgari ücreti yeniden değerlendiririz""

BURSA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ak Parti iktidarı döneminde 22 yılda Bursa'Ya 785 milyar lira yatırım yaptıkalrını açıkladı.

Erdoğan partisinin 8.olağan kongresinde Tofaş Spor Salonu'nda konuştu.

Bursa'yı tüm ihtişamı ile tekrar ayağa kaldırmak için ulaşımdan, enerjiye, çevre ve şehircilikten sağlığa kadar önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: "Adalette 6 milyar, eğitimde 60 milyar, gençlik ve sporda 7 milyar, sosyal yardımlarda 97 milyar lira, sağlıkta 23 milyar lira, çevre ve şehircilikte 124 milyar liralık hizmeti şehrimize kazandırdık. Ulaştırmada 230 milyar lira, tarım ve ormanda hibe destekleri dahil 60 milyar lira, sanayi ve teknolojide 3 milyar lira, enerjide kamu ve özel toplam 124 milyar lira, kültür ve turizmde 3 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle toplam 28 milyar lira yatırım yaptık. Bursa'da 2.devlet üniversitesi olarak bursa teknik üniversitesini devreye aldık. 43 bin kişilik stadyumla 86 spor tesisi inşa ettik. Bursaspor iyi gidiyor, taraftarlarıyla muhteşem birliktelik yakaladı. Bu birliktelik sayesinde Bursaspor namağlup şekilde ilk devreyi tamamladı.

Şehrimize 4149 yataklı 29 hastane ve 93 sağlak tesis kazandırdık. 2,5 milyar liralık 10 sağlık tesisimizin yapımı, 18 sağlık tesimizin ihale proje ve arsa aşaması devam ediyorz TOKİ eliyle 28 bin 119 konut projesini hayata geçirdik. Bu konutların 24 bin 196 tanesini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 3923 koünutun yapımına devam ediyoruz. Bubrsada 11 adet millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7 tanesine tamamladık. Birinin yapımı 3'ünün proje çalışmaları sürüyor. 200 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı. Biz buna 405 kilometre daha ekleyerek mesafeyi 605 kilometreye çıkardık. Yenişehir bilecik yolu, orhangazi iznik yolu, çalı keles il yolu, gemlik armutlu, mudanya gemlik, dursunbey tavşanlı, inegöl domaniç yolu gibi 26 projenin çalışmalarına devam ediyoruz. Bandırma Bursa Yenişehir Osmaneli hızlı tren yapımı sürüyor. Osmaneli Bursa kesimini 2026 sonu itibariyle Bandırma'ya ulaşan tüm hattı ise 2028 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Ankara Bursa İstanbul Bursa seyahat süreleri hızlı trenle 2 saat 15 dakika olacak. 6 kilometre uzunluğunda Bursa Emek Şehir hastanesi metro hattının yapımı sürüyor. 8 yeni osb, 4 yeni endüstri bölgesi, 2 teknokent 135 arge merkezi ve 32 tasarım merkezi kurduk. Milletimiz bizimle birlikte olduğu müddetçe daha fazlasını yapacağız"