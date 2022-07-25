Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek - Son Dakika
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Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek

25.07.2022 21:46

TRT ortak yayınında açıklamalar yapan Erdoğan, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasına özelinde konuştu. Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla küresel gıda krizinin etkilerinin hafifleyeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, moderatörlüğünü Canan Yener Reçber'in üstlendiği TRT ortak yayınında gazeteciler Nuriye Çakmak Çelik, Hale Kaplan, Okan Müderrisoğlu ve Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor. Türkiye ve BM'nin öncülüğünde Ukrayna ve Rus heyetlerinin İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, planın başarılı şekilde uygulanmasıyla küresel gıda krizinin etkilerinin hafifleyeceğini ve fiyatlardaki düşüşlerin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bu konuda uzun süredir aralıksız şekilde yoğun temas ve müzakereler yürüttük. Neticede Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya piyasalarına güvenli şekilde ihracatına yönelik mutabakatın İstanbul'da imzalanmasını sağladık.

"FİYATLARDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"

Planın başarılı şekilde uygulanmasıyla vahim boyutlara ulaşmakta olan küresel gıda krizinin etkileri hafiflemeye başlayacak. Fiyatlardaki düşüş devam edecek. En az gelişmiş ülkelerin üzerindeki baskı azalacak. Ortaya çıkacak kıtlıklar peşinen engellenecek.

"OPERASYON İSTANBUL'DAN İDARE EDİLECEK"

Bu tarihi başarıya verdiğimiz katkı, Türkiye'nin küresel meselelerde oynamaya muktedir olduğu rolün önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek."

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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek - Son Dakika


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