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Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap - Son Dakika

Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap

01.02.2022 20:53

Trabzon'da gençlerle buluşan Erdoğan'a bilgisayar ve telefon gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi soruldu. Erdoğan, bu soruya "Sevgili kardeşimizin bu talebinin bize maliyetiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım." sözleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Gençlik Buluşmaları' kapsamında Trabzon Akçaabat'ta gençlerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Bayburt Üniversitesi'nden bir öğrenci tarafından bilgisayar, telefon gibi elektronik cihazlar için destek ve bu konuda vergi oranlarında düşüş soruldu.

"BAKANLIKLA BİR ÇALIŞMA YAPALIM, ONA GÖRE ADIM ATALIM"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na "Sevgili kardeşimizin bu talebi bize maliyet olarak ne getirir ne götürür, bunun üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yapalım. Ona göre bir adım atalım" dedi.

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KYK YURTLARINDA İNTERNET KOTASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin KYK Yurtları'ndaki internet kotalarının kendilerine yetmediğini söylemesi üzerine yine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaploğlu'na seslenerek "Mehmet bey bu cevap sana yakışır" göndermesinde bulundu.

Kasapoğlu ise "Zaten Cumhurbaşkanımıza konuyu arz ettik. İnşallah önümüzdeki dönem itibariyle internet kotasıyla ilgili artırım yapıyoruz" cevabını verdi. Erdoğan da "Evelallah, inşallah en güzel şekliyle internette öğrencilerimizi rahatlatacağız, bugüne kadar olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

"İŞLETENLER ARTINCA TELEFON NUMARAMI DEĞİŞTİRİYORUM"

Rizeli bir öğrencinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu ana kadar cep telefonu numarasını değiştirip değiştirmediği ile ilgili soruya ise Erdoğan "İşletenlerin sayısı arttığı zaman numarayı mecburen değiştiriyoruz. Artık bakıyor ki bu iş aldı başını gidiyor, hemen özel kalemin 'Başkanım bunları değiştirmemiz lazım' diyor. Çünkü telefonlar elden ele dolaştığı gibi birde maalesef işletenlerin sayısı arttıkça bizde tabi değiştirmek durumunda kalıyoruz. Bunun dışında hamdolsun bütün telefon diplomasisini çok dikkatli çok hassas kullanmaya gayret ediyoruz" dedi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon, Maliye, Vergi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Erdoğan'dan telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerde vergi indirimi sorusuna cevap - Son Dakika
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