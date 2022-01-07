Üye Girişi
Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu - Son Dakika

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu

07.01.2022 15:12

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan Tosya Organize Sanayi Bölgesi'nin genişletilmesi için alınan kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanması, ilçede büyük sevinçle karşılandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyü sınırları içinde yer alan, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan alan, orman sınırları dışına çıkartılarak Tosya Organize Sanayi Bölgesine dahil edildi. Sanayi bölgesinin genişletilmesi için alınan kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlandı.

KARAR İLÇEDE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Tosya Organize Sanayi Bölgesinin alanının genişletilmesi, ilçede yaşayan vatandaşlar ve sanayiciler tarafından sevinçle karşılandı. Karar sonrasında yaşananlar sonrasında Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap AK Parti İl Başkanlığı tarafından Sanayi Bölgesinde düzenlenen basın toplantısı düzenlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar bir ilçeyi sevince boğdu

"HERKES BU DURUMDAN MUTLU"

Konu ile ilgili konuşan Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap, "Organize Sanayinin kuruluşunda yüzde 20 belediyenin, yüzde 20 Ticaret Odasının, yüzde 60'ı da Özel İdarenin hissesi var. Bunu yapan devlet, tabi yol gösterende hükümet. AK Parti, MHP şu veya bu değil, hepimiz sahiplendik. Tosya Organize Sanayi 1996'da programa alındı fakat 2009 kadar mümkün olmamış bir türlü. Bugün buradayız. Herkes sevincinden Cumhuriyet Meydanında MHP'lisi de oynuyor, AK Partilisi de oynuyor. Herkes bu durumdan mutlu" dedi.

YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kastamonu, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu - Son Dakika Ekonomi


Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi         
19:04
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
19:04 Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere ilişkin davada tutuklu 2 öğrenci tahliye edildi
19:02 Protestoların iç çatışmaya dönüştüğü Kazakistan'da art arda 3 patlama!
18:59 Ahmet Ağaoğlu ve Visca arasında ilginç pazarlık
18:05 Tecavüz suçlamalarından hapiste olan Manchester City'nin yıldızı, serbest bırakıldı
17:53 Hindistan'da 84 yaşındaki adam 12'inci koronavirüs aşısını yaptırırken yakalandı
17:37 Son Dakika: Türk Hava Yolları, mahsur kalan personel için Kazakistan'a özel sefer düzenleyecek
17:20 Sahile vuran yunusu kurşunlayarak öldürdüler
17:14 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?
17:12 FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak
16:54 Dünya gündeminin zirvesinde Ali Koç var! Taraftarın çağrısı dünyayı ayağa kaldırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 19:26:42. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, bir ilçeyi sevince boğdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement